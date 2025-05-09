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"Сейчас не имеет значения": как Потап высказался об украинцах

Элина Чигис
9 мая 2025, 12:10
802
Потап решил объяснить свой поступок.
Потап
Потап - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

  • Потап дал новое интервью
  • Как беглец оправдал свои поступки

Украинский известный продюсер и рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю.

В интервью латвийскому каналу LSM+ беглец заявил, что это было самое лучшее его интервью за все время.

"Считаю, что это лучшее интервью в моей жизни. Задача артиста - удивлять, быть увиденным и интересным. Плохо, когда артист не замечен и о нем не говорят. А хорошо или плохо сейчас не имеет значения. Сейчас уже важно, насколько ты влияешь на аудиторию. В этом смысле - я хорош", - выдал Потап.

Также он высказался о том, как относится к украинцам.

"Точно приходится уважать мнение людей, которые находятся каждый день под ракетными обстрелами. Надо быть осторожным, потому что я из Украины. Здесь я очень люблю и уважаю украинцев, горжусь нацией, консолидацией общества. Поэтому в этих вопросах я буду очень деликатным", - заявил рэпер.

Потап верит в свой успех за границей
Потап верит в свой успех за границей / фото: instagram.com, Потап

Потап объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.

"Я почему-то подумал, как бы прикольно было выступить от Молдовы на Евровидении. В Латвии меня, конечно, не пропустят... В Украине надо давать путь молодым. В Украине очень круто развивается украинская музыка, там не хочется мешать. Там надо сделать структурированные вещи. Нужно было давать большую взятку. Это шутка... Небольшая. Нам предлагали выступать от России, от чего мы отказывались. Сейчас по приколу выступить от Молдовы. Страна отказалась от участия из-за отсутствия финансов" – добавил продюсер.

Смотрите видео интервью Потапа:

Потап
Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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