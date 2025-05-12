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Стоцкая закатала праздник для дочери - копии Киркорова: как она выглядит

Элина Чигис
12 мая 2025, 12:06
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Анастасия Стоцкая постаралась для дочери в особенный день.
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Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая устроила праздник / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Вы узнаете:

  • Анастасия Стоцкая отметила 8-летие дочери
  • Как выглядит Вера

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры удивительный праздник в честь ее 8-летия.

На своей странице в соцсетях молчунья опубликовала снимки с празднования и очаровала поклонников.

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Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками. На дне рождения девочки было много гостей, которых угощали сладкой ватой и роскошным тортом.

Анастасия Стоцкая с дочерью
Анастасия Стоцкая с дочерью / фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

"Моей малышке, моей маленькой вишенке исполнилось уже 8! Моя добрая и смешная, веселая и ранимая, смелая, озорная! Ты лучше меня, и это прекрасно! Верочка, просто будь счастлива и здорова, а я всегда буду рядом и поддержу во всем. Разбираем подарки, мама дома, и это самое большое счастье — быть вместе со своими детками", — отметила певица.

День рождения дочери Анастасии Стоцкой
День рождения дочери Анастасии Стоцкой / фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Напомним, Стоцкая родила двоих детей Александра и Веру в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном, но несколько лет назад стало известно об их разводе. Также артистка скрывает личную жизнь, а поклонники не раз отмечали, что дети певицы подозрительно похожи на путиниста Филиппа Киркорова, с которым Анастасия дружит.

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День рождения дочери Анастасии Стоцкой
День рождения дочери Анастасии Стоцкой / фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

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Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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Кто такая Анастасия Стоцкая?

Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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