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Молчунья Стоцкая ошеломила сходством своей дочери с путинистом Киркоровым

Элина Чигис
2 мая 2025, 10:47
205
Анастасия Стоцкая прогулялась с дочерью.
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

  • Анастасия Стоцкая провела время с дочерью Верой
  • Как отреагировали поклонники на их снимки

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину, показала свежие снимки.

На своей странице в соцсетях молчунья опубликовала серию фото, сделанных возле кофейни. Певица была одета в серый долгий тренч, розовый свитер и белые штаны, а ее дочь Вера была в розовом спортивном костюме и в белой куртке.

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Поклонники позитивно оценили образы мамы и дочери и написали множество похвальных комментариев.

Анастасия Стоцкая на прогулке
Анастасия Стоцкая на прогулке / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

"Вы обе такие стильные красотки";

"Настя, ты лучшая";

"Сколько счастья в одном кадре. Вы обе такие позитивные", - написали поклонники.

Дочь Анастасии Стоцкой
Дочь Анастасии Стоцкой / фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Отметим, Стоцкая родила двоих детей от бывшего мужа – российского ресторатора Сергея Абгаряна. А вот поклонники считают, что на самом деле дети певицы от певца Филиппа Киркорова, с которым она долгое время сотрудничала, ведь очень похожи на него. Также ходили слухи о романе Стоцкой и Киркорова.

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Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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Кто такая Анастасия Стоцкая?

Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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