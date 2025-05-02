Молчунья Стоцкая ошеломила сходством своей дочери с путинистом Киркоровым

Кратко:
- Анастасия Стоцкая провела время с дочерью Верой
- Как отреагировали поклонники на их снимки
Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину, показала свежие снимки.
На своей странице в соцсетях молчунья опубликовала серию фото, сделанных возле кофейни. Певица была одета в серый долгий тренч, розовый свитер и белые штаны, а ее дочь Вера была в розовом спортивном костюме и в белой куртке.
Поклонники позитивно оценили образы мамы и дочери и написали множество похвальных комментариев.
"Вы обе такие стильные красотки";
"Настя, ты лучшая";
"Сколько счастья в одном кадре. Вы обе такие позитивные", - написали поклонники.
Отметим, Стоцкая родила двоих детей от бывшего мужа – российского ресторатора Сергея Абгаряна. А вот поклонники считают, что на самом деле дети певицы от певца Филиппа Киркорова, с которым она долгое время сотрудничала, ведь очень похожи на него. Также ходили слухи о романе Стоцкой и Киркорова.
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Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
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Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
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