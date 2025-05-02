Молчунья Стоцкая ошеломила сходством своей дочери с путинистом Киркоровым

Анастасия Стоцкая прогулялась с дочерью.

https://glavred.info/starnews/molchunya-stockaya-oshelomila-shodstvom-svoey-docheri-s-putinistom-kirkorovym-10661102.html Ссылка скопирована

Анастасия Стоцкая - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

Анастасия Стоцкая провела время с дочерью Верой

Как отреагировали поклонники на их снимки

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину, показала свежие снимки.

На своей странице в соцсетях молчунья опубликовала серию фото, сделанных возле кофейни. Певица была одета в серый долгий тренч, розовый свитер и белые штаны, а ее дочь Вера была в розовом спортивном костюме и в белой куртке.

видео дня

Поклонники позитивно оценили образы мамы и дочери и написали множество похвальных комментариев.

Анастасия Стоцкая на прогулке / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

"Вы обе такие стильные красотки";

"Настя, ты лучшая";

"Сколько счастья в одном кадре. Вы обе такие позитивные", - написали поклонники.

Дочь Анастасии Стоцкой / фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Отметим, Стоцкая родила двоих детей от бывшего мужа – российского ресторатора Сергея Абгаряна. А вот поклонники считают, что на самом деле дети певицы от певца Филиппа Киркорова, с которым она долгое время сотрудничала, ведь очень похожи на него. Также ходили слухи о романе Стоцкой и Киркорова.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Анастасия Стоцкая? Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред