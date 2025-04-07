"Ушла именно поэтому": куда пропала молчунья Стоцкая и как она сейчас живет

Кратко:
- Анастасия Стоцкая закончила музыкальную карьеру
- Певица ушла работать на театральную сцену
Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, в 2024 году объявила, что закончила музыкальную карьеру. Артистка редко появляется на светских мероприятиях, но активно ведет свой блог.
В комментарии для росСМИ, российский продюсер Сергей Дворцов рассказал, что сейчас Стоцкая предпочитает играть на театральной сцене и участвует в мюзиклах. Певица признавалась, что в театре ей очень комфортно.
"Артисты уходят в тень из-за семьи и личных каких-то проблем. Скорее всего, она ушла именно поэтому. Она держит личную жизнь за занавесом, насколько я знаю, и не сильно любит об этом говорить", - заявил Дворцов.
Все же, по словам продюсера, Анастасия выступает на частных мероприятиях и за выступления ей платят около 10 тысяч долларов.
Напомним, ранее Стоцкой приписывали роман с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым, с которым она тесно сотрудничала. Также поговаривают, что и дети певицы от путиниста, ведь очень на него похожи.
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Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
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Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
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