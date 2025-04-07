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"Ушла именно поэтому": куда пропала молчунья Стоцкая и как она сейчас живет

Элина Чигис
7 апреля 2025, 11:50
239
Анастасия Стоцкая уже давно не записывает новые песни.
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

  • Анастасия Стоцкая закончила музыкальную карьеру
  • Певица ушла работать на театральную сцену

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, в 2024 году объявила, что закончила музыкальную карьеру. Артистка редко появляется на светских мероприятиях, но активно ведет свой блог.

В комментарии для росСМИ, российский продюсер Сергей Дворцов рассказал, что сейчас Стоцкая предпочитает играть на театральной сцене и участвует в мюзиклах. Певица признавалась, что в театре ей очень комфортно.

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"Артисты уходят в тень из-за семьи и личных каких-то проблем. Скорее всего, она ушла именно поэтому. Она держит личную жизнь за занавесом, насколько я знаю, и не сильно любит об этом говорить", - заявил Дворцов.

Стоцкая в образе матрешки
Стоцкая в образе матрешки / фото: t.me, Анастасия Стоцкая

Все же, по словам продюсера, Анастасия выступает на частных мероприятиях и за выступления ей платят около 10 тысяч долларов.

Анастасия Стоцкая с детьми
Анастасия Стоцкая с детьми / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

Напомним, ранее Стоцкой приписывали роман с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым, с которым она тесно сотрудничала. Также поговаривают, что и дети певицы от путиниста, ведь очень на него похожи.

Анастасия Стоцкая не разлучается с Филиппом Киркоровым
Анастасия Стоцкая не разлучается с Филиппом Киркоровым / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

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Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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Кто такая Анастасия Стоцкая?

Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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