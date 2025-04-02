Отказался от еды: путинист Киркоров доводит себя до истощения после смерти отца

Путинист Филипп Киркоров тяжело переживает потерю отца.

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Филипп Киркоров похоронил отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров переживает после смерти Бедроса Киркорова

Путинист перестал веселиться и есть

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, очень похудел после смерти отца - Бедроса Киркорова.

Как сообщила росСМИ помощница Киркорова, певец отказывается от пищи после потери родного человека.

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Друзья и близкие певца очень обеспокоены состоянием путиниста, ведь он сейчас не в силах возвратиться к прежней жизни.

Филипп Киркоров сбросил вес / фото: росСМИ

По словам помощницы любителя диктатора Путина, Киркоров даже не прикасается к еде, а в доме полнейшая тишина, ведь отец для него был очень важным человеком.

Бедрос Киркоров имел проблемы со здоровьем / фото: скрин instagram.com, Филипп Киркоров

"Филипп похудел, осунулся. Видно, что ему тяжело", - рассказала помощница.

Напомним, путинист уже несколько раз показывался на публике и скрывал свое горе, хотя отказался общаться с прессой, но все же сфотографировался. Но все заметили, что Киркоров значительно сбросил вес.

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Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.

А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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