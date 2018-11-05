Филипп Киркоров / fkirkorov/instagram

Дата рождения: 30 апреля 1967, Варна, Болгария.

Детство и образование

Киркоров родился в семье болгарского певца с армянскими корнями, Народного артиста Болгарии и России Бедроса Филипповича Киркорова и концертной ведущей Виктории Марковны Лихачевой.

С пятилетнего возраста ездил на гастроли вместе с родителями.

В 1974 году семья певца перебралась в Москву, где он пошел в 1-й класс и посещал уроки игры на фортепиано и гитаре, так как уже тогда мечтал стать известным артистом.

Филипп Киркоров с родителями / https://24smi.org

Окончил школу № 413 с золотой медалью. После школы пытался поступить в ГИТИС, но провалился на экзаменах.

С 1984 года учился в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных, отдел музыкальной комедии. Учебное заведение певец закончил в 1988 году с красным дипломом.

Филипп Киркоров в молодости / http://redterem.spb.ru

Творческая деятельность

В ноябре 1985 года у Киркорова состоялась первая телесьемка в программе "Шире круг" с песней "Алеша".

В 1987 году Киркорова пригласили работать в "Ленинградский мюзик-холл", которым руководил Илья Рахлин. Артист сразу выехал с творческим коллективом на гастроли в Берлин, где выступал в шоу театра "Фридрихштадтпалас".

После возвращения из турне, Киркоров покинул мюзик-холл. Певец познакомился с поэтом-песенником Ильей Резником - именно с его помощью Киркоров сделал первые шаги на эстраде.

В 1988 году состоялось знакомство Киркорова с Аллой Пугачевой, которая пригласила его участвовать в "Рождественских встречах".

К слову, до встречи с Пугачевой артист уже успел выступить в Ялте на первом в своей карьере конкурсе и снять клип на песню "Кармен".

В этот же период произошло очередное важное знакомство с поэтом Леонидом Дербеневым, который немногим позже написал для певца песни, ставшие мегахитами: "Небо и земля", "Ты, ты, ты", "Ночью и днем", "Атлантида".

В 1991 году альбом "Ты, ты, ты" разошелся рекордным тиражом, а видеоклип к композиции "Атлантида" был назван лучшим клипом 1992-го.

В 1993 году артист выпускает хиты "Ты скажи, скажи мне, вишня" и "Марина".

Кроме того, артист гастролирует не только в России, но и за пределами страны - в Германии, Австралии, Канаде и Израиле.

В 1994 году артист выпустил легендарную композицию "Я поднимаю свой бокал".

В 1996 году Киркоров представил песню "Единственная моя", которая стала хитом 90-х.

В течении 5 лет Киркоров активно работал, практически каждый год артист выпускал новые песни и альбомы, среди которых сборники "Я не Рафаэль", "Примадонна", "Скажи солнцу: "Да!"", "С любовью к единственной", "Ой, мама, шика дам!", "Влюбленный и безумно одинокий".

В 2000-х артист занимается продюсированием и снимается в кино. При этом не прекращает выступать с собственными концертными программами ("Дива", "Король мамбо", "Король ремейкоff", "Просто подари").

В 2003 году Киркоров записал дуэт с Машей Распутиной на песню "Роза Чайная".

Актерский дебют состоялся в 2000 году – Киркоров сыграл поп-звезду Евгения Славина в многосерийной мелодраме "Салон красоты". Следующей работой в кино стала роль в картине "Любовь в большом городе" (2008).

В 2009 году артист выпустил клип на песню "Просто подари", которая стала саундтреком в фильме "Любовь в большом городе".

В 2016 году Киркоров выпустил новый альбом "Я", в поддержку которого устроил одноименное грандиозное шоу, которое в Кремле собрало рекордный аншлаг.

В мае 2018 года артиста обокрали на гастролях в Павлове - неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я", и забрали 8 костюмов стоимостью полмиллиона рублей.

В 2018 году вышла новая песня "Цвет настроения синий". Трек стал популярным, а клип на YouTube собрал больше сорока миллионов просмотров.

Вскоре вышел ремейк песни с Егором Кридом под названием "Цвет настроения черный".

Затем вышла песня "Ибица", записанная вместе с Николаем Басковым. В клипе артисты воюют с гигантским тираннозавром, плавают в бассейне, едят пельмени, и затевают войну друг с другом: поджигают одежду, ошпаривают кипятком, откусывают нос.

Евровидение

Киркорова называют "Мистер Евровидение". Он участвовал в Евровидении в 1995 году как представитель России, заняв 17 место.

После этого он решил стать продюсером и композитором песен для участников Евровидения из других государств СНГ. Первый опыт в качестве продюсера был не слишком удачным: певица Анжелика Агурбаш в 2005 году на Евровидении заняла лишь 13 место в полуфинале.

В 2007 году Киркоров стал автором песни представителя от Белоруссии Дмитрия Колдуна, и занимался подготовкой его выступления на конкурсе. Колдун впервые в истории участия Белоруссии в конкурсе прошел в финал конкурса и занял 6 место.

В 2008 году Киркоров написал песню Shady Lady для представительницы Украины Ани Лорак, которая в итоге заняла 2 место.

После этого 30 мая 2008 года Президент Украины Виктор Ющенко присвоил Киркорову звание народного артиста Украины "за весомый личный вклад в развитие культурно-художественных связей Украины и Российской Федерации, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

В 2018 году Киркоров стал ведущим помощником и композитором песни My Lucky Day для представителей на Евровидении от Молдавии DoReDos.

Конфликты

Потасовка с Юрием Шевчуком

В декабре 2002 года в петербургской гостинице между лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком и Киркоровым произошла словесная перепалка. Охранники Киркорова набросились на Шевчука, сбили его с ног и принялись избивать. Сам певец в драке не участвовал, охране гостиницы пришлось разнимать охранников Киркорова и Шевчука. Сам поп-король требовал объявить Шевчука персоной "нон-грата".

Оскорбление журналистки

20 мая 2004 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, вскоре после вопроса от журналистки "Газеты Дона" Ирины Ароян "Чем обусловлено столь большое количество ремейков в Вашем репертуаре?", певец оскорбил журналистку, используя нецензурные выражения. Фраза Киркорова в адрес Ароян "Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон" стала широко известной и даже вызвала подражания.

Ароян подала в суд, который признал певца виновным за оскорбление в публичном месте, и приговорил Киркорова к выплате штрафа в 60 тысяч рублей. Скандал привел к тому, что певцу был объявлен на какое-то время бойкот со стороны многих российских электронных и печатных СМИ

Избиение Марины Яблоковой

6 декабря 2010 года между Киркоровым и помощником главного режиссера церемонии "Золотой Граммофон" Мариной Яблоковой произошла словесная перепалка, после которой певец дал Яблоковой пощечину, оттаскал за волосы и избил ногами.

Яблокова подала заявление в Московский уголовный розыск для возбуждения уголовного дела по статьям "оскорбление" и "нанесение легких телесных повреждений".

Спустя два дня 8 декабря Киркорова госпитализировали в психиатрическое отделение израильского медицинского центра "Шиба" (больница "Тель а-Шомер"), откуда 10 декабря в программе "Пусть говорят" он публично извинился перед Яблоковой, объяснил свое поведение "серьезной болезнью", приступами которой певец "страдает дважды в год и которая сопровождается беспамятством".

В декабре певец и Яблокова заключили мировое соглашение.

Конфликт с Тимати

В 2012 году рэпер Тимати через Twitter опубликовал сообщение о только что завершившейся "Премии Муз-ТВ", в котором выражал недоумение по поводу распределения наград по целому ряду номинаций.

Киркоров в грубой форме отреагировал на сообщение, напоминая Тимати о профессиональной этике. Тимати в той же манере напомнил Киркорову о его прошлых скандалах. Конфликт вылился в запись Тимати видеообращения к Киркорову "Давайдосвидания" на манер популярного на тот момент ролика "Ты кто такой? Давай, до свидания!".

Конфликт с Дидье Маруани

В 2016 году лидер группы Space Дидье Маруани выдвинул Киркорову претензии в плагиате музыкального материала песни "Жестокая любовь", которую Маруани со ссылкой на экспертов считал заимствованием на 41% из песни Symphonic Space Dream.

Киркоров в интервью НТВ, не отрицая определенного сходства фрагмента мелодии, утверждал, что песня композитора Олега Попкова "Жестокая любовь" создана и записана в 1996—2000 годах, а песня Маруани Symphonic Space Dream — только в 2002 году. При этом себя Киркоров объявил только исполнителем песни, не несущим никакой юридической ответственности за ее музыку.

Конфликт с Жильбером Синуэ

В октябре 2017 года французский автор песен Жильбер Синуэ обвинил Киркорова в плагиате его песни Helwa ya Baladi, существующей с 1978 года. Киркоров исполняет на русском языке песню "Шелковая нить", которая идентична французскому произведению

Личная жизнь

В 1994 году Киркоров женился на легендарной российской певице Алле Пугачевой, которая была старше певца на 18 лет. 13 января брак был зарегистрирован в Санкт-Петербурге мэром города Анатолием Собчаком.

Уже в мае пара обвенчалась в Иерусалиме.

В 2005 году стало известно о разводе Киркорова и Пугачевой – брак продлился 11 лет. Впоследствии пара была развенчана.

26 ноября 2011 года артист стал отцом - суррогатная мать в США родила ему дочь, которую он назвал Аллой-Викторией О ее рождении было объявлено в телеэфире в программе "Что? Где? Когда?". Артист назвал дочь в честь своей матери Виктории, и в честь Пугачевой.

Спустя год 29 июня 2012 года также от суррогатной матери у Киркорова родился сын Мартин-Кристин. О его рождении певец объявил во время концерта в Софии.

Дети Филиппа Киркорова / https://www.instagram.com/allavictoriyakirkorova/?hl=ru

В 2017 году Киркоров познакомился с 35-летней диджеем и телеведущей Екатериной Гусевой. Все началось с творческого сотрудничества, и затем переросло в отношения - певец даже познакомил Екатерину со своей семьей, и она быстро нашла общий язык с детьми Филиппа.

Киркоров в апреле 2012 года стал крестным отцом дочери Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу Софии.