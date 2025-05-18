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Кремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине: что хочет РФ и какова роль Трампа

Юрий Берендий
18 мая 2025, 12:57
207
Провал переговоров в Стамбуле свидетельствует о неискренности РФ, слабости современной дипломатии и наивности Трампа в отношении Путина, указывает политолог.
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине: что хочет РФ и какова роль Трампа
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине - в чем причина / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем говорится в материале:

  • В Стамбуле состоялась имитация переговоров
  • Современная дипломатия не является эффективной
  • Трамп не может признать свою ошибку в отношении Путина

После стамбульских переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил об удовлетворении результатами встречи, однако, по мнению политолога Петра Олещука, ему ничего другого и не оставалось сказать.

Эксперт пояснил в комментарии Главреду, что бодрый тон заявлений россиян это часть стандартной пропаганды РФ, которая должна создать иллюзию, якобы "специальная военная операция идет по плану" и "все задачи будут выполнены". Это - традиционные манипуляции.

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"Чем российская делегация может быть довольна, если она приехала, озвучила свой старый ультиматум и уехала. Де-факто это была просто имитация переговоров", - отметил политолог.

Олещук отметил, что уже по составу российской делегации стало понятно, что настоящих переговоров не будет, а будет лишь их имитация. Ее цель заключалась в том, чтобы показать США, в частности лично Дональду Трампу, что Россия якобы прислушалась к его пожеланиям, что дает основания для подготовки встречи Путина с Трампом.

В то же время, подчеркивает политолог, пока эту встречу формально будут готовить, Москва надеется избежать новых санкций и остановить предоставление Вашингтоном военной помощи Украине. Таким образом Кремль пытается использовать переговоры как инструмент давления и манипуляций.

"Европейцам, чтобы не выглядеть абсолютно по-идиотски, надо что-то самим делать. Но решатся ли они что-то делать без США - я не уверен. Даже несмотря на то, что в Евросоюзе вроде бы рассматривают возможность ввести полное торговое эмбарго против России, я сомневаюсь, что это будет сделано, учитывая позицию Венгрии и других пророссийских стран. Впрочем, даже если бы европейцы просто начали задерживать все российские танкеры или танкеры с российской нефтью в Балтийском море, это бы уже было достаточно серьезным давлением на Россию. Решатся ли они на это? Не уверен", - указывает он.

Политолог Петр Олещук указывает, что нынешняя дипломатия является неэффективной, поскольку базируется на ошибочном подходе - попытке убедить Путина. По его словам, Путин не намерен кого-то слушать, ведь стремится достичь своей цели исключительно силовым путем. Когда же его начинают уговаривать, восхвалять и демонстрировать слабость, как это делает, по мнению эксперта, Дональд Трамп, он лишь убеждается в превосходстве и готовности идти до конца.

"Вместо того, чтобы проводить переговоры с Путиным, Трампу нужно было бы просто осуществить определенные шаги для усиления позиций Украины в виде военной помощи, предоставления нужных ресурсов, чтобы Украина могла эти ресурсы использовать и нанести мощные удары по России", - отмечает аналитик.

Олещук отмечает, что только после изменения реального баланса сил можно было бы переходить к содержательным переговорам, где каждая из сторон - и Россия, и Украина - четко очертила бы свои позиции.

Зато нынешний подход, когда США сворачивают поддержку Украины, обсуждают возможную отмену санкций и одновременно вступают в переговоры с Россией, только усиливает уверенность Путина. В результате российский диктатор не только возвращается к своим предыдущим требованиям, но и выдвигает новые, еще более жесткие. Такая стратегия, по мнению эксперта, является полностью ошибочной.

По мнению эксперта, проблема заключается не в самой дипломатии, а в том, что ее пытаются применять к ситуации, где реальный баланс сил не изменен. Если не ограничить возможности Путина продолжать войну, договариваться с ним - бесполезно. Однако Трамп, по словам Олещука, в очередной раз скажет, что доверяет Путину, и тот по-прежнему будет манипулировать им, в результате чего война будет продолжаться.

"Подчеркиваю, своей политикой Трамп, якобы желая остановить войну, на самом деле существенно ее продолжает. Если бы Трамп имел адекватную политику, то Путин в начале 2025 года созрел бы к замораживанию войны, потому что ситуация у него не самая лучшая. Но крылья у него выросли из-за того, что США постоянно шли ему на уступки и пытались ему угодить. И, в конце концов, Штаты сделали монстра еще более агрессивным и недоговороспособным. А самое главное - похоже, что Трамп не в состоянии признать свою ошибку, то есть что он ошибся по отношению к Путину, что Путин не такой прекрасный друг, как Трамп всем рассказывал. Трамп чисто психологически не хочет этого признавать. Ему нравится открывать себе памятники и хвастаться, а не признавать свою неправоту. Поэтому, наверное, пусть бы он выходил из переговоров. Но, к сожалению, не получится",- резюмировал политолог.

Кремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине: что хочет РФ и какова роль Трампа
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический аналитик и историк Александр Палий предположил, что Владимир Путин решил не участвовать в переговорах в Турции из-за опасений за свою безопасность. В частности, он опасался, что его самолет могут сбить во время полета или что турецкие власти могут его задержать по прибытии.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потенциальная личная встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Стамбуле могла бы стать историческим шансом для урегулирования конфликта.

Однако переговоры между украинской делегацией и представителями России в Стамбуле внезапно зашли в тупик. Причиной стали требования со стороны РФ по отводу украинских войск с собственной территории. После этого Турция предложила осуществить масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000", что было поддержано обеими сторонами. Как сообщает CNN, представители РФ отказались продолжать диалог в присутствии американских чиновников, однако турецкие делегаты остались на встрече.

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Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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