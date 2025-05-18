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Путин назвал новые условия для окончания войны и объяснил цели РФ - что известно

Юрий Берендий
18 мая 2025, 11:43
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Российский диктатор Путин назвал новые абсурдные требования для окончания войны против Украины и высказался о желаемом для Кремля результате агрессии.
Путин назвал новые условия для окончания войны и объяснил цели РФ - что известно
/ Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

Вкратце:

  • Путин высказался о желаемом для РФ результате так называемого "СВО"
  • Диктатор РФ отметил, что урегулирование войны против Украины - "неизбежно"

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что желаемый для Кремля итог войны против Украины заключается в устранении причин конфликта, создании условий для длительного мира и обеспечении безопасности РФ. Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистским СМИ.

По его словам, речь идет о ликвидации предпосылок, как он сказал, "кризиса", формировании стабильного мирного порядка и защите интересов российского государства, в частности - на территориях, где проживают люди, которые "считают родным русский язык и идентифицируют себя с Россией".

видео дня

Смотрите видео заявлений Путина о войне против Украины:

Путин назвал новые условия для окончания войны и объяснил цели РФ - что известно
/ Фото: скриншот

Путин также отметил, что Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы "довести начатое в 2022 году до логического завершения", и добавил, что ядерное оружие в этом конфликте не применяли и, по его надежде, не придется. Он признал, что мирное урегулирование с Украиной в конце концов неизбежно.

"Это вопрос времени", - уверен российский военный преступник Путин.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские лидеры пока не рассматривают возможность введения миротворческой миссии в Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Тем временем Россия продолжает угрожать дальнейшей эскалацией конфликта, намекая на использование новых типов вооружения. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль готовится к затяжной войне без компромиссов, а формулировки российской делегации во время переговоров в Стамбуле свидетельствуют о том, что Москва настаивает не на переговорах, а на безусловной капитуляции Украины. В отчете отмечается, что территориальные требования России рассматриваются не как предмет обсуждения, а как обязательное условие прекращения огня.

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак также отметил, что Россия не готова к реальным переговорам, поскольку на данный момент считает себя сильной стороной на поле боя.

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