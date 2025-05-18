Путин назвал новые условия для окончания войны и объяснил цели РФ - что известно

Вкратце:
- Путин высказался о желаемом для РФ результате так называемого "СВО"
- Диктатор РФ отметил, что урегулирование войны против Украины - "неизбежно"
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что желаемый для Кремля итог войны против Украины заключается в устранении причин конфликта, создании условий для длительного мира и обеспечении безопасности РФ. Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистским СМИ.
По его словам, речь идет о ликвидации предпосылок, как он сказал, "кризиса", формировании стабильного мирного порядка и защите интересов российского государства, в частности - на территориях, где проживают люди, которые "считают родным русский язык и идентифицируют себя с Россией".
Смотрите видео заявлений Путина о войне против Украины:
Путин также отметил, что Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы "довести начатое в 2022 году до логического завершения", и добавил, что ядерное оружие в этом конфликте не применяли и, по его надежде, не придется. Он признал, что мирное урегулирование с Украиной в конце концов неизбежно.
"Это вопрос времени", - уверен российский военный преступник Путин.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские лидеры пока не рассматривают возможность введения миротворческой миссии в Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Тем временем Россия продолжает угрожать дальнейшей эскалацией конфликта, намекая на использование новых типов вооружения. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль готовится к затяжной войне без компромиссов, а формулировки российской делегации во время переговоров в Стамбуле свидетельствуют о том, что Москва настаивает не на переговорах, а на безусловной капитуляции Украины. В отчете отмечается, что территориальные требования России рассматриваются не как предмет обсуждения, а как обязательное условие прекращения огня.
Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак также отметил, что Россия не готова к реальным переговорам, поскольку на данный момент считает себя сильной стороной на поле боя.
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