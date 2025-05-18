Враг пытался прорвать границу в одной из областей: ВСУ дали жесткий отпор

Украинские бойцы не позволили оккупантам прорвать границу в Харьковской области.

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ВСУ рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Кратко:

Россияне хотели пересечь украинскую границу в Харьковской области

ВСУ не допустили прорыва врага

Российские оккупанты пытались пересечь государственную границу Украины в Харьковской области. Украинские военные не дали врагу воплотить задуманное. Об этом сообщает пресс-служба ОСГВ "Хортица".

По словам военных, на Купянском направлении Силы обороны отбили штурмы захватчиков вблизи Богуславки и Загрызово.

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"Нивелирована попытка пересечь государственную границу Украины в направлении Строевки", - говорится в сообщении.

Отметим, Строевка - это село в Харьковской области, которое расположено недалеко от границы Украины с Российской Федерацией.

Строевка / Фото: deepstate

Кроме того, за прошедшие сутки враг пытался продвинуться на Харьковском направлении в Волчанске. Без успехов.

А на Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Новосергиевка, Ольговка, Редкодуб, Зеленая Долина, Карповка и Ямполовка. ВСУ отбили все вражеские атаки.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, войска оккупационной армии страны-агрессора России недавно предприняли попытку прорыва колонной техники на утраченные позиции у населенного пункта Липцы, что в Харьковской области. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что бригада "Хартия", которая выполняла задачи на этом направлении, не дала врагу реализовать задуманное.

Ранее также в Третьей штурмовой бригаде заявили, что оккупационная армия страны-агрессора России наращивает активность в Харьковской области. Бригада отбила на этом направлении около 80 штурмов в течение недели.

Кроме того, в Силах обороны Юга сообщали, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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