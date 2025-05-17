РФ собрала силы и атакует: военный предупредил о движении врага на Харьковщине

Сейчас даже высшее командование достаточно осторожно высказывается относительно нового российского наступления.

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Украинские военные располагают информацией о планах врага / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, 22 ОМБр

Что сказал Волошин:

На Харьковщине НГУ дали жесткий отпор врагу

Разведданные свидетельствуют об активности оккупантов

Войска оккупационной армии страны-агрессора России недавно предприняли попытку прорыва колонной техники на утраченные позиции возле населенного пункта Липцы, что в Харьковской области.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что бригада "Хартия", которая выполняла задачи на этом направлении, не дала врагу реализовать задуманное.

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В контексте этого военнослужащий прокомментировал информацию о начале летней наступательной кампании противника. Сейчас он способен говорить только о том, могут ли проходить определенные операции РФ, ведь даже президент или главнокомандующий говорят об этом довольно осторожно.

"Есть разведывательные данные и, учитывая обстановку, которая сейчас сложилась на направлении, можно констатировать, что есть активность врага на некоторых направлениях, где он собрал определенное количество сил и средств, и активность эту будет продолжать", - добавил Волошин.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, военный эксперт Роман Свитан предупреждал, что Россия может перейти к новому крупному наступлению на всей линии фронта, если не будет договоренностей о перемирии.

Накануне стало известно, что оборона города Торецк в Бахмутском районе Донецкой области продолжается. В городе еще остаются позиции украинских военных. Однако российские захватчики движутся в сторону другого важного города - Константиновки в Краматорском районе.

Торецк / Инфографика: Главред

Ранее, как писал Главред, в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

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Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

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