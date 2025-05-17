Войска РФ активизировались на одном из направлений: в ВСУ раскрыли планы Путина

Оккупанты проводят перегруппировку сил и разведывательные мероприятия.

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Россияне будут пытаться оккупировать островную зону Днепра - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Кратко:

Враг проводит разведку и перегруппировку

Оккупанты попытаются захватить островную зону Днепра

Российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель – захватить островную зону Днепра. Об этом заявили в Силах обороны юга.

"На Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра", - указано в сообщении. видео дня

Также в ВСУ добавили, что вражеские силы продолжают наносить удары артиллерией по прифронтовым территориям Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

В частности, за прошедшие 24 часа зафиксировано более 40 обстрелов по 21 населенному пункту.

Наступление России – что известно:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что войска РФ начали наступательные действия на всех направлениях. Мероприятия оккупантов продолжаются уже несколько месяцев. На Сумском направлении враг сосредоточил около 67 тысяч военных.

Россия собирает войска для усиления наступления на востоке Украины, сообщали журналисты CNN. По мнению собеседников канала, враг будет пытаться достичь максимального продвижения на фронте.

Летнее наступление РФ фактически уже началось, сказал спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин. Противник накапливает силы, в ближайшее время вряд ли следует ожидать перемирия.

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