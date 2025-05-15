РФ начала свое летнее наступление: в ВСУ сказали, будет ли перемирие

Россияне постоянно врут и манипулируют, говорит Павел Шамшин.

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РФ начала летнее наступление / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что известно:

РФ пошла в наступление

В ВСУ советуют не верить в иллюзии

Россия накапливает свои силы и уже фактически начала летнее наступление. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

Украинские военные призывают не верить в иллюзии.

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"Мы видим: россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась... Я бы не стал погружаться в то, что говорят на той стороне. Когда мы имеем дело с россиянами, надо понимать несколько вещей: россияне в публичном пространстве всегда врут. Если не врут - то манипулируют. Если не манипулируют - то собираются врать. Мы должны воспринимать все их заявления именно так", - сказал Шамшин.

Он добавил, что не следует воспринимать серьезно слова российской делегации в Стамбуле, ведь это "ноунеймы". Шамшин считает, что в ближайшее время перемирия не будет.

"Когда россияне объявляли свои "пасхальные перемирия" или "дни победы" - затишья не было. Наоборот - штурмовые действия усиливались. Мы это видим и сейчас. Поэтому иллюзий относительно мира не стоит иметь", - сказал Шамшин.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред со ссылкой на Институт изучения войны писал, что армия России не прекращает свои наступательные действия почти на всех участках фронта. Однако кое-где ВСУ удается несколько контратаковать, в частности на Покровском направлении.

Кроме того, военный аналитик Алексей Гетьман рассказывал, что армия страны-агрессора России снижает темпы наступления на Покровском направлении. По его словам, украинские военные не только продолжают удерживать инициативу возле Покровска, но и развивают тактическое преимущество на этом участке фронта.

Между тем военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, что страна-агрессор Россия не оставляет попыток выйти на админграницу Днепропетровской области. В частности, враг хочет расширить зону боевых действий, чтобы давить на Украину и ее западных союзников.

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