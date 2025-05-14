Россияне срочно эвакуируют воинские части из Крыма: партизаны назвали причину

Что сообщили в Атеш:
- Оккупанты вывозят имущество одной из бригад из Крыма
- Вероятнее всего, враг боится удара ВСУ, поэтому прячет технику
Из временно оккупированного страной-агрессором Севастополя россияне вывозят имущество из 810-й бригады морской пехоты. Об этом в Telegram сообщили партизаны движения Атеш.
Им удалось зафиксировать, как в пункт постоянной дислокации 810-й бригады морской пехоты в Севастополь прибывают автобусы и вывозят имущество из административных зданий и казарм на территории части.
"Пустые казармы подтверждают меры безопасности, принятые оккупантами. Возможно, такие приготовления связаны с повышенным риском объекта в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Кроме этого партизаны обнаружили на территории части скопление военной техники, которая была тщательно скрыта под маскировочными сетками. Это также наталкивает на мысли о боязни оккупантов попасть под удар украинских сил.
Удары по Крыму - последние новости
Накануне в городе Керчь во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Оккупантам даже пришлось перекрыть Крымский мост и объявить ракетную опасность.
Ранее также стало известно, что в ночь на 2 мая временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Над полуостровом были слышны взрывы, в районах вблизи военных объектов действовала противовоздушная оборона, а в нескольких местах зафиксировали пожары.
Напомним, Главред писал, что в конце апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы после того как ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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