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В Крыму зафиксированы пожары: дроны массово атаковали аэродромы, перекрыт мост

Даяна Швец
2 мая 2025, 08:24
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Очевидцы из Крыма сообщили, что масштабная атака дронов началась около полуночи.
крым, взрыв, самолеты, аэродром
В Крыму прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что произошло в Крыму:

  • Взрывы зафиксированы возле аэропорта Симферополя и авиабаз в Севастополе (Кача, Бельбек), Саках, Новофедоровке и Джанкое
  • Местные жители сообщают о возгорании в результате атак, движение через Керченский мост временно ограничено

В ночь на 2 мая временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. По сообщению Telegram-канала "Крымский ветер", над полуостровом были слышны взрывы, в районах вблизи военных объектов действовала противовоздушная оборона, а в нескольких местах зафиксировали пожары.

Самые интенсивные взрывы прозвучали возле аэропорта Симферополя, а также вблизи авиабаз в Севастополе: "Кача" и "Бельбек", в Саках, Новофедоровке и Джанкое.

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Очевидцы подтверждают, что в результате атак БпЛА возникли возгорания. В Новофедоровке, вблизи аэродрома "Саки", зафиксировали попытки российского истребителя перехватить дроны.

Крым массированно атаковали ударные беспилотники
Крым массированно атаковали ударные беспилотники / фото: тг-канал Главред

В Саках и селе Угловое замечены пожары, вероятно вызванные деятельностью ПВО.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы Черноморского флота вместе с системами ПВО отражают масштабную воздушную атаку в районах Херсонеса, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. По его словам, над морем уже сбито более десятка беспилотников.

Также оккупанты временно ограничили движение через Керченский мост.

Взрывы в Крыму - последние новости

Как сообщал Главред,последний раз во временно оккупированном Крыму гремели взрывы в ночь на 25 апреля. Стало известно, что ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.

Партизаны сообщили, что в городе Саки было зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чечни - Мурада Саидова. Отмечалось, что в результате падения БпЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.

Кроме этого, в ГУР рассказали о главной цели оккупантов в Крыму. Враг увеличивает количество военных и техники на полуострове.

Больше важных новостей:

Атаки ВСУ на Крым

С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.

По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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