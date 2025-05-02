В Крыму зафиксированы пожары: дроны массово атаковали аэродромы, перекрыт мост

Что произошло в Крыму:
- Взрывы зафиксированы возле аэропорта Симферополя и авиабаз в Севастополе (Кача, Бельбек), Саках, Новофедоровке и Джанкое
- Местные жители сообщают о возгорании в результате атак, движение через Керченский мост временно ограничено
В ночь на 2 мая временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. По сообщению Telegram-канала "Крымский ветер", над полуостровом были слышны взрывы, в районах вблизи военных объектов действовала противовоздушная оборона, а в нескольких местах зафиксировали пожары.
Самые интенсивные взрывы прозвучали возле аэропорта Симферополя, а также вблизи авиабаз в Севастополе: "Кача" и "Бельбек", в Саках, Новофедоровке и Джанкое.
Очевидцы подтверждают, что в результате атак БпЛА возникли возгорания. В Новофедоровке, вблизи аэродрома "Саки", зафиксировали попытки российского истребителя перехватить дроны.
В Саках и селе Угловое замечены пожары, вероятно вызванные деятельностью ПВО.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы Черноморского флота вместе с системами ПВО отражают масштабную воздушную атаку в районах Херсонеса, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы. По его словам, над морем уже сбито более десятка беспилотников.
Также оккупанты временно ограничили движение через Керченский мост.
Взрывы в Крыму - последние новости
Как сообщал Главред,последний раз во временно оккупированном Крыму гремели взрывы в ночь на 25 апреля. Стало известно, что ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.
Партизаны сообщили, что в городе Саки было зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чечни - Мурада Саидова. Отмечалось, что в результате падения БпЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.
Кроме этого, в ГУР рассказали о главной цели оккупантов в Крыму. Враг увеличивает количество военных и техники на полуострове.
Больше важных новостей:
- Два главных направления удара: стало известно, какие цели выбрал Путин на лето
- Четыре угрожающих направления: Сирский вышел с обращением о ситуации на фронте
- "Выйти на прекращение огня": раскрыт нюанс, что даст Киеву соглашение с США
Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред