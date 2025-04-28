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"Россияне очень боятся потерять Крым": в ГУР рассказали о главной цели оккупантов

Юрий Берендий
28 апреля 2025, 18:55
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Россияне боятся потерять временно оккупированный Крым и перебрасывают все больше подразделений для недопущения его захвата, отметили в ГУР.
'Россияне очень боятся потерять Крым': в ГУР рассказали о главной цели оккупантов
В ГУР назвали главную цель россиян в Крыму / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

О чем сказал Черняк:

  • Россияне боятся потерять Кры
  • Враг увеличивает количество военных и техники на полуострове

Российские оккупационные войска продолжают насыщать временно оккупированный Крымский полуостров войсками и техникой, боясь потерять его. Об этом в комментарии "Крым реалии" сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

Он отметил, что в ответ на угрозу потери полуострова российские войска будут увеличивать количество подразделений и личного состава. По словам Черняка, главной целью России является гарантировать безопасность Крыма и его оборону.

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"Они очень боятся потерять Крым. Кроме того, они пытаются удержать территорию Херсонской области", - отметил он.

Черняк подчеркнул, что основная задача российских войск заключается в том, чтобы удержать контроль над Крымом и не допустить его захвата в будущем. Для этого они планируют максимально укреплять полуостров войсками и техникой.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня Украина не имеет достаточно оружия для освобождения оккупированного Россией Крыма.

После заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Крым якобы останется под контролем России, в Кремле неожиданно заявили о якобы совпадении их позиции по завершению войны с видением США. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым частью России.

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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