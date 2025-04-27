Песков прокомментировал новые заявления Трампа о Крыме: что сказали в Кремле

В Кремле заявили, что переговоры по урегулированию войны в Украине не должны вестись в публичном формате.

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В Кремле увидели "совпадения" с позицией США по войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Вкратце:

Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что якобы Крым останется российским

В РФ заявили, что видение Трампа по урегулированию войны совпадает с "их позицией"

После слов американского лидера Дональда Трампа о том, что Крым якобы останется с Россией, в Кремле внезапно заметили, что их позиция по завершению войны якобы совпадает с видением США. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Спикера российского диктатора попросили прокомментировать заявление Трампа о том, что якобы Крым в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной останется российским.

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"Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях рано", - сказал он.

В то же время Песков заявил, что пока не может комментировать переговоры по урегулированию войны в Украине. У Путина не считают, что эта работа должна вестись в публичном формате.

Российский пропагандист также процитировал заявление Трампа о том, что в развязывании войны якобы виноват Киев, а причиной стало то, что Украина стала говорить о вступлении в НАТО. В обращении к спикеру Кремля российский журналист отметил, что эти слова во многом совпадают с позицией Москвы.

Песков ответил, что якобы "есть много элементов" в понимании Трампа относительно войны, "которые совпадают с нашей позицией".

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Вопрос оккупированных территорий - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп считает, что Крым признают российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, президент Владимир Зеленский это понимает.

Ранее в The Times сообщили, что Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории Украины. В плане Трампа предполагается сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".

Недавно Зеленский ответил Трампу признает ли Украина оккупированные территории российскими. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически временно оккупированные территории российскими, в частности, это касается Крыма.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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