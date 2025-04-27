Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Путин затягивает прекращение огня": у Зеленского раскрыли план Кремля

Андрей Ганчук
27 апреля 2025, 13:42
279
Москва сейчас следит за тем, что происходит в Азии, считает Андрей Коваленко.
Трамп, Путин
Путин сознательно работает против Трампа - Коваленко / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Что сказал Коваленко:

  • Путин работает против Трампа и затягивает прекращение огня
  • Путин полагает, что события в Азии отвлекут внимание США

Глава Кремля Владимир Путин специально затягивает прекращение огня в российско-украинской войне. Он рассчитывает на то, что переговоры с Ираном, действия Китая в Южно-Китайском море и события между Индией и Пакистаном рассредоточат внимание Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он написал, что Кремль сейчас следит за событиями в Азии.

видео дня

"Москва сейчас следит за событиями в Азии. Путин затягивает прекращение огня, чтобы выиграть время в надежде на то, что переговоры с Ираном, рост напряжения между Индией и Пакистаном, а также действия Китая в Южно-Китайском море распылят внимание США", - сказал Коваленко.

Также Андрей Коваленко подчеркнул, что Путин сознательно работает против Трампа.

Планы по прекращению огня – новости по теме:

Как сообщал Главред, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали вопросы прекращения войны. По словам Зеленского, разговор может стать "историческим", если удастся реализовать все договоренности.

После разговора с Зеленским Трамп усомнился в том, что Путин "действительно хочет" закончить войну. Глава Белого дома предположил, что Путин его обманывает, и допустил усиление санкций в отношении Москвы.

Путин, мол, готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий", заявил его представитель Дмитрий Песков. По словам рупора Кремля, Путин сказал об этом посланнику Трампа Стиву Уиткоффу во время их встречи в Москве.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СНБО Азия Владимир Путин режим прекращения огня война России и Украины Андрей Коваленко
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Путин затягивает прекращение огня": у Зеленского раскрыли план Кремля

"Путин затягивает прекращение огня": у Зеленского раскрыли план Кремля

13:42Война
Армия РФ хочет приблизиться к Сумам: ISW сообщил об опасных продвижениях врага

Армия РФ хочет приблизиться к Сумам: ISW сообщил об опасных продвижениях врага

13:12Фронт
"России будет несладко": назван мрачный прогноз для экономики Путина

"России будет несладко": назван мрачный прогноз для экономики Путина

12:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Кома: российская блогерша Боня оказалась в тяжелом состоянии на Эвересте

Кома: российская блогерша Боня оказалась в тяжелом состоянии на Эвересте

Последние новости

14:15

Отец экс-участницы группы Виа Гра погиб на войне

13:51

Хитрый фокус гарантирует результат: чем быстро и недорого покрасить бетонный пол

13:42

"Путин затягивает прекращение огня": у Зеленского раскрыли план Кремля

13:23

28 апреля нельзя ссориться и спорить: какой праздник и день ангела

13:12

Армия РФ хочет приблизиться к Сумам: ISW сообщил об опасных продвижениях врага

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
12:36

Рекордная цена: письмо человека, который выжил во время гибели Титаника продали

12:26

"России будет несладко": назван мрачный прогноз для экономики ПутинаВидео

12:25

Налчаджиоглу раскрыл настоящую причину молчания Лорак о войне в Украине

12:07

Дипломатический вояж Зеленского: WP оценил встречу с Трампом в Ватикане

Реклама
12:05

Пытаются заманить Украину: эксперт предупредил о ловушке США

11:49

Рекордный урожай удивит даже соседей: как быстро увлажнить почву в теплице

11:30

Китайский гороскоп на завтра 28 апреля: Собакам - стресс, Свиньям - лень

11:00

У Трампа есть способ остановить Путина, но он не будет рисковать – The Telegraph

11:00

Гороскоп на май 2025: Скорпионам - финансовый сдвиг, Львам - встреча

10:17

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

09:48

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

09:33

Есть погибший, раненый ребенок: Днепропетровщина оправляется после атаки РФФото

09:21

Гороскоп на завтра 28 апреля: Девам - грандиозная прибыль, Стрельцам - путешествие

09:20

Почему нельзя обгонять грузовики с правой стороны: знают не все водители

09:00

Ани Лорак финансирует государство, которое нас убивает: певица Ангела об артистах-предателях, беглецах и усталости от войны

Реклама
08:50

Поднялся яркий огонь: партизаны устроили подрыв на железной дороге оккупантов

08:30

РФ готовит новую тактику для наступления летом-осенью: в США назвали планы

08:12

Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

08:10

Как похороны лидера 1,5 млрд католиков не стали событием №1 даже в Римемнение

07:38

В США поставили России ультиматум по Украине и раскрыли планы против Кремля

06:10

"Туман войны": как прошла встреча Трампа и Зеленскогомнение

04:35

Как сказать "наличка" и "обналичивать" на украинском языке: каких ошибок стоит избегатьВидео

03:30

Почему полицейские просят водителей показать язык: ответ удивит

02:30

"Дележ территорий": прогноз худшего сценария с выходом США из переговоровВидео

01:31

РФ прорывается с двух направлений, бои за Константиновку уже возможны - лейтенант ВСУ

00:47

Россияне накапливают силы и пытаются продвигаться на Сумщине - DeepState

26 апреля, суббота
23:52

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

23:06

Украинская певица стала жертвой мошенниковВидео

22:44

На сколько вырастет цена на хлеб: эксперт сделал неожиданный прогноз

22:06

На Новолуние в апреле повезет почти всем: какие 5 знаков зодиака будут купаться в богатстве

21:54

Что делать, если стиральная машина плохо сливает воду: совет от мастераВидео

21:39

Трамп сделал громкое обещание насчет мирных переговоров по Украине

20:53

Скрывает полезную функцию: что означает кнопка со стрелкой на брелоке авто

20:24

Ватикан выделил Зеленскому особое место: СМИ рассказали, что означает этот жест

19:30

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Реклама
19:10

Май станет катализатором для российских оккупантовмнение

19:02

Встреча Зеленского и Трампа: когда состоятся следующие переговоры

18:59

100 дней второго срока Трампа: СМИ рассказали, как это сказалось на Украине

18:55

Кома: российская блогерша Боня оказалась в тяжелом состоянии на Эвересте

18:05

После встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам"

17:32

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:17

Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу нашли мертвой

17:13

Борьба до последней высоты: Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги

17:00

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 27 апреля

16:53

"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять