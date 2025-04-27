"Путин затягивает прекращение огня": у Зеленского раскрыли план Кремля

Что сказал Коваленко:
- Путин работает против Трампа и затягивает прекращение огня
- Путин полагает, что события в Азии отвлекут внимание США
Глава Кремля Владимир Путин специально затягивает прекращение огня в российско-украинской войне. Он рассчитывает на то, что переговоры с Ираном, действия Китая в Южно-Китайском море и события между Индией и Пакистаном рассредоточат внимание Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
В своем Telegram-канале он написал, что Кремль сейчас следит за событиями в Азии.
"Москва сейчас следит за событиями в Азии. Путин затягивает прекращение огня, чтобы выиграть время в надежде на то, что переговоры с Ираном, рост напряжения между Индией и Пакистаном, а также действия Китая в Южно-Китайском море распылят внимание США", - сказал Коваленко.
Также Андрей Коваленко подчеркнул, что Путин сознательно работает против Трампа.
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Как сообщал Главред, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали вопросы прекращения войны. По словам Зеленского, разговор может стать "историческим", если удастся реализовать все договоренности.
После разговора с Зеленским Трамп усомнился в том, что Путин "действительно хочет" закончить войну. Глава Белого дома предположил, что Путин его обманывает, и допустил усиление санкций в отношении Москвы.
Путин, мол, готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий", заявил его представитель Дмитрий Песков. По словам рупора Кремля, Путин сказал об этом посланнику Трампа Стиву Уиткоффу во время их встречи в Москве.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
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