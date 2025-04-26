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Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речь

Алексей Тесля
26 апреля 2025, 15:08
283
Лидеры обсудили полное и безусловное прекращение огня, а также "надежный и длительный мир".
Зеленский, Трамп
Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • Зеленский назвал свою встречу с Трампом "хорошей"
  • Лидеры обсуждали полное и безусловное прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу в Италии с президентом США Дональдом Трампом "хорошей".

Он также добавил, что она имеет потенциал стать исторической, если будут достигнуты общие результаты.

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"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил Трампа за встречу.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа была конструктивной.

"Конструктивно", - написал Ермак в своем Telegram, добавив к сообщению фото встречи двух лидеров.

Смотрите видео - встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом:

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Ранее в Белом доме оценили встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Там отметили, что встреча, которая состоялась в субботу, 26 апреля, в Риме, была "очень продуктивной".

Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

Как писал Главред, Зеленский провел встречу с Трампом в Риме. Утром украинский президент прибыл в Рим на похороны Папы Франциска и перед похоронами провел встречу с Трампом. Также Зеленский и Трамп договорились провести дальнейшие переговоры после церемонии прощания с Папой.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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