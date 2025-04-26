Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

Температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Какой будет погода в начале мая/ фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в начале мая

Когда будут дожди с грозами

Погода в Украине после похолодания, которое накроет наше государство в последнюю декаду апреля, будет становиться все теплее.

В первые дни мая преимущественно не будет осадков, однако затем несколько дней будут дожди с грозами. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV.

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Она отметила, что 1-2 мая в Украине преимущественно будет без осадков, 3-5 мая местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью составит 4-10 градусов тепла, днем 14-20 градусов.

"В начале мая ожидается такая температура: ночью 4-10 тепла, днем 14-20 градусов. 1-2 числа преимущественно без осадков, там будет влиять поле повышенного атмосферного давления, поэтому будет меньше осадков, больше солнечных прояснений", - отметила Птуха.

С 3 по 5 мая местами могут быть кратковременные дожди, грозы.

Среднемесячная температура в мае на нашей страны Украины в целом будет 15-19 градусов тепла, в горных районах будет наблюдаться 12-14 градусов тепла. По словам синоптика, это на 1,5-2 градуса выше нормы.

"То есть ожидаем, что месяц должен быть немножко теплее, чем обычно. Осадки будут в пределах нормы. Месячное количество осадков ожидается от 35 до 76 мм, в Карпатах и Прикарпатье - местами 88-138 мм. Поэтому погодных аномалий в мае не прогнозируется - первые 10 дней месяца будут более классическими, майскими, с незначительными колебаниями температуры", - сказала Птуха.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки -6 градусов ударят в Украине - синоптик назвал дату самой холодной погоды. Резкое снижение температуры воздуха накроет всю Украину - стало известно, где будет холоднее всего.

Также ранее сообщалось, что дожди с грозами накроют Украину - в каких областях будут сильные осадки. Похолодание с дождями, грозами и заморозками идет в Украину.

Напомним, будут дожди с грозами и заморозки - стало известно, какие регионы атакует штормовая погода. Погода в Луцке будет самой холодной. Там температура воздуха может опуститься до +5 градусов.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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