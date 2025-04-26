Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

Алёна Воронина
26 апреля 2025, 12:52
64
Температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая
Какой будет погода в начале мая/ фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в начале мая
  • Когда будут дожди с грозами

Погода в Украине после похолодания, которое накроет наше государство в последнюю декаду апреля, будет становиться все теплее.

В первые дни мая преимущественно не будет осадков, однако затем несколько дней будут дожди с грозами. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV.

видео дня

Она отметила, что 1-2 мая в Украине преимущественно будет без осадков, 3-5 мая местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью составит 4-10 градусов тепла, днем 14-20 градусов.

"В начале мая ожидается такая температура: ночью 4-10 тепла, днем 14-20 градусов. 1-2 числа преимущественно без осадков, там будет влиять поле повышенного атмосферного давления, поэтому будет меньше осадков, больше солнечных прояснений", - отметила Птуха.

С 3 по 5 мая местами могут быть кратковременные дожди, грозы.

Среднемесячная температура в мае на нашей страны Украины в целом будет 15-19 градусов тепла, в горных районах будет наблюдаться 12-14 градусов тепла. По словам синоптика, это на 1,5-2 градуса выше нормы.

"То есть ожидаем, что месяц должен быть немножко теплее, чем обычно. Осадки будут в пределах нормы. Месячное количество осадков ожидается от 35 до 76 мм, в Карпатах и Прикарпатье - местами 88-138 мм. Поэтому погодных аномалий в мае не прогнозируется - первые 10 дней месяца будут более классическими, майскими, с незначительными колебаниями температуры", - сказала Птуха.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки -6 градусов ударят в Украине - синоптик назвал дату самой холодной погоды. Резкое снижение температуры воздуха накроет всю Украину - стало известно, где будет холоднее всего.

Также ранее сообщалось, что дожди с грозами накроют Украину - в каких областях будут сильные осадки. Похолодание с дождями, грозами и заморозками идет в Украину.

Напомним, будут дожди с грозами и заморозки - стало известно, какие регионы атакует штормовая погода. Погода в Луцке будет самой холодной. Там температура воздуха может опуститься до +5 градусов.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра Наталия Птуха
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ била сотней БпЛА и ракет: на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой дом

РФ била сотней БпЛА и ракет: на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой дом

12:56Украина
Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

12:52Синоптик
РФ ударила дронами по Киевщине: есть "прилеты" и пострадавшие

РФ ударила дронами по Киевщине: есть "прилеты" и пострадавшие

11:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

Сорняки во дворе исчезнут за ночь, если опрыскать их одним кухонным средством

Сорняки во дворе исчезнут за ночь, если опрыскать их одним кухонным средством

Где спрятано правильное число 24: только гений его заметит за 5 секунд

Где спрятано правильное число 24: только гений его заметит за 5 секунд

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

Абсолютный лидер: какое имя является самым популярным в мире

Абсолютный лидер: какое имя является самым популярным в мире

Последние новости

13:38

Гороскоп на май 2025 для Близнецов: дальнее путешествие, новые цели и мечты

13:38

В Белом доме сделали заявление после встречи Трампа с Зеленским: что известно

13:26

РФ готовится к штурму на важном участке фронта: боец сказал, где ждать удара

12:56

РФ била сотней БпЛА и ракет: на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой домФото

12:52

Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
12:29

В США боятся развала РФ: Загородний сказал, удастся ли Трампу спасти ПутинаВидео

12:09

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Крысам - страх, Петухам - споры

11:48

РФ ударила дронами по Киевщине: есть "прилеты" и пострадавшиеФото

11:16

Зеленский провел встречу с Трампом в Риме - что известноВидео

Реклама
11:11

Орал не своим голосом: Киркоров чуть не сгорел во время концертаВидео

11:08

Чем отличаются женщины возле лифта: только "детектив" угадает за 15 секунд

10:42

Китайский гороскоп на май 2025: Петухи решат проблемы, Крысам - деньги

10:34

Гороскоп на май 2025 для Тельцов: чего ждать в любви, на работе и финансахВидео

10:34

РФ использует новый дрон для атак на Украину: что о нем известно

10:01

"Украина и РФ очень близки к договоренности о мире": Трамп сделал важное заявление

10:00

MOLODI: "Можно петь о любви, но нельзя делать вид, что все в порядке"Видео Интервью

09:22

Лунный календарь на май 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

09:20

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

09:02

Гороскоп на май 2025 для Овнов: подует ветер больших переменВидео

09:01

Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны - CNN

Реклама
08:53

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

08:00

Бензин со спиртом: чего ждать украинцам от нового топлива на АЗСмнение

07:51

Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории - The Times

06:21

"Уничтожили все до основания": появились жуткие кадры разбитой базы "Госпитальеров"Фото

06:10

Время поджимает не нас: могут быть сюрпризы в войнемнение

05:40

Забавная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с играющей собакой за 19 сек

05:05

Почему нельзя говорить "солодкоїжка": какой ошибки стоит избегать всем украинцамВидео

04:30

"Цунами запущено": эксперт заинтриговал, какой удар ждет РФ уже через два месяца

04:00

В Украине подешевеет ряд популярных продуктов: когда ждать обвала цен

03:30

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

03:03

США могут окончательно выйти из мирных переговоров: что будет "последней каплей"Видео

02:23

Гороскоп на завтра 27 апреля: Овнам - выгодная сделка, Девам - отдых

01:11

Их жизнь оборвалась мгновенно: в Павлограде погибли дочь и отецФото

00:00

Зачем в храмах подвешивали страусиные яйца - разгадка тайны под сводами

25 апреля, пятница
23:37

Он должен был строить самолеты: в Киеве ракета убила 17-летнего Даню и его родителейФотоВидео

23:02

Трамп обвинил Зеленского в задержке и требует "немедленно" подписать сделку с США

22:55

Хочу пять: Джамала ответила на хейт по поводу третьего ребенка

22:07

"Красные линии" для водителя - что патрульные не могут делать при остановке авто

21:28

"Дипломатия должна сработать": громкое заявление Зеленского о приближении тишины для Украины

21:26

Волшебная палочка для кожи - что такое праймер и как правильно его использовать

Реклама
21:14

Звезда "Ангелов Чарли" ошарашила своим неухоженным видом

21:03

Украина не имеет сил для освобождения Крыма - Зеленский

20:25

10 вещей, которые должен знать каждый перед тем, как заводить котов или собак

20:10

Признает ли Украина оккупированные территории российскими - Зеленский ответил Трампу

20:00

Подрыв генерала в РФ и заявления Трампа о Крыме: главные новости Украины (дайджест)

19:49

Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

19:34

Кусты утонут в цветах: как обрезать 4 вида роз, чтобы они цвели интенсивно

19:26

Война в Украине завершится в 2025 году - прогноз МВФ

19:25

Что известно о встрече Потапа и Каменских на фоне слухов о разводе - детали

19:20

Алкоголь и наркотики: продюсер выдал правду про украинского певца

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять