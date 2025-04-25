Дожди с грозами накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

Похолодание с дождями, грозами и заморозками идет в Украину.

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Погода в Украине - дожди с грозами накроют Украину/ фото: unsplash.com

Вы узнаете:

В каких областях будут дожди с грозами

Когда в Украине похолодает и будут заморозки

Какой будет погода в Украине в выходные, 26-27 апреля

Погода в Украине в выходные, 26 и 27 апреля, отметится дождями с грозами и похолоданием с заморозками.

26 апреля погода в Украине будет неустойчивой. Через территорию нашего государства будет проходить атмосферный фронт, который станет причиной дождей с грозами. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Днем в субботу атмосферный фронт будет смещаться на юго-восток, поэтому дожди в дневные часы ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей. А вот в западных регионах, а также в северных областях (кроме Сумщины) будет сухая погода.

Но поскольку фронт будет холодным, то и воздух в его тылу будет холодным, отметила Диденко.

26 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается снижение температуры воздуха до +12...+17 градусов. На юге, в восточных областях и в Днепре с районами завтра еще ожидается теплая погода, столбики термометров будут показывать +20...+26 градусов.

"Атмосферный фронт холодным воздухом будет давить на теплый - как результат, северный ветер предполагается порывистым, порой даже со штормовыми порывами. Осторожно", - предупредила синоптик.

Погода в Украине 26 апреля/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 26 апреля

В Киеве 26 апреля ближайшей ночью и утром будут идти грозовые дожди, но завтра днем существенных осадков не ожидается.

В субботу в столице похолодает до +12...+14 градусов.

Погода в Украине 27 апреля

На Проводное воскресенье, 27 апреля, в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода, отметила синоптик.

Дожди в этот день будут в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях, а также в Кропивницком с районами и местами в южной части. Вечером дожди также ожидаются в восточных областях.

На остальной территории Украины в воскресенье осадки маловероятны.

"Итак, сегодня еще жарко, завтра начнется похолодание, в воскресенье везде в Украине будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха +10...+16 градусов. Внимание. В ночные часы 27 и 28 апреля на севере, западе и в центре, на востоке и местами в южной части есть вероятность заморозков на почве", - предупредила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ударят заморозки - Украину накрывает опасная погода. Синоптик назвала точную дату, когда ударят заморозки.

Также ранее сообщалось, что заморозки -6 градусов ударят в Украине - синоптик назвал дату самой холодной погоды. Резкое снижение температуры воздуха накроет всю Украину - стало известно, где будет холоднее всего.

Также ранее сообщалось, что магнитная буря влупила с новой силой и затягивается - стало известно, когда закончится мощная магнитная буря. Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие. Из-за нее может болеть голова и не только.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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