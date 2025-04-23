Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие. Из-за нее может болеть голова и не только.

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Украина под атакой усиленной магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

В Украине затягивается магнитная буря. Она ударила с новой силой. Об этом сообщает meteoagent.

15 апреля был зафиксирован пик предыдущей магнитной бури. Тогда её мощность почти достигла максимума - 8 баллов. После этого мощность бури снизилась на один балл. 18 апреля буря стала 6-балльной, а 19 апреля опустилась до 5-ти баллов.

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Ожидалось, что буря пойдет на спад, но внезапно она начала усиливаться. 20 апреля магнитная буря достигла 6-балльного уровня, а 21 апреля достигла отметки в 7 баллов. Ожидается, что до 24 апреля включительно буря будет держаться на уровне 6 баллов, после чего пойдет на спад. 25 апреля ее мощность снизится до 4-х баллов и опустится до минимума.

Украина под атакой усиленной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки класса С и М. Сообщается, что 24 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 52 солнечных пятна.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", - говорится в сообщении.

Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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