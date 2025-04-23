"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 24 апреля
- Где температура воздуха повысится до +26 градусов
- Где синоптики прогнозируют дожди с грозами
Погода в Украине 24 апреля в некоторых областях будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В центральных, северных, южных, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 24 апреля Украина будет одной из самых теплых стран в Европе. Температура воздуха повысится до +26 градусов. Дожди с грозами пройдут в западных, северных и юго-восточных областях.
В пятницу дождей станет больше. В субботу ожидается резкое похолодание на севере, западе и большинстве центральных областей.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 24 апреля
В Украине 24 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части страны. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 8-13°; днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +26
По данным meteoprog, 24 апреля в Украине будет очень тепло. Теплее всего будет в Харьковской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +14...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до +10...+21 градуса.
Погода 24 апреля в Киеве
В Киеве 24 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют в области кратковременный дождь и грозу. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 8-13°, днем 21-26°; в Киеве ночью 11-13°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, по-летнему тепло будет недолго - названа дата, когда Украину накроют заморозки. Синоптик рассказал, когда в Украине будут кратковременные дожди в сопровождении гроз.
Также ранее сообщалось, что Украину накроют похолодание и дожди - синоптик сказала, когда ворвется непогода. На выходных погодные условия изменятся.
Напомним, 26-градусная жара будет не везде - стало известно, какие регионы будут заливать грозовые дожди. Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +24 градусов.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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