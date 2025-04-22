Дожди, грозы и туманы: какие регионы внезапно атакует непогода

Погода в Харькове будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +26 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 23 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 23 апреля

Где температура воздуха повысится до +26 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди с грозами

Погода в Украине 23 апреля в некоторых областях будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 23 апреля Украина будет одной из самых теплых стран в Европе. Температура воздуха повысится до +26 градусов. Дожди с грозами пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей. Ближе к вечеру они ожидаются в Луганской, Донецкой, Днепропетровской областях и в Крыму.

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В воскресенье, 27 апреля, придет похолодание. Температура воздуха опустится до 11-17 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 23 апреля / фото: ventusky

Погода 23 апреля

В Украине 23 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, юго-восточных областях. В большинстве южных и восточных областей будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 21-26°, в западных областях и на побережье морей 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +26

По данным meteoprog, 23 апреля в Украине будет очень тепло. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +14...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до +9...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 апреля / фото: meteoprog

Погода 23 апреля в Киеве

В Киеве 23 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в Киеве ночью 11-13°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по-летнему тепло будет недолго - названа дата, когда Украину накроют заморозки. Синоптик рассказал, когда в Украине будут кратковременные дожди в сопровождении гроз.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют похолодание и дожди - синоптик сказала, когда ворвется непогода. На выходных погодные условия изменятся.

Напомним, 26-градусная жара будет не везде - стало известно, какие регионы будут заливать грозовые дожди. Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +24 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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