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По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

Мария Николишин
20 апреля 2025, 13:35обновлено 20 апреля, 14:35
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Синоптик рассказал, когда в Украине будут кратковременные дожди в сопровождении гроз.
По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки
Прогноз погоды на неделю / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода с 21 по 27 апреля
  • Когда произойдут существенные изменения погоды

На следующей неделе в Украине будет преобладать по-летнему теплая и солнечная погода, но в выходные похолодает и пройдут дожди. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Отмечается, что под влиянием области повышенного атмосферного давления, а также теплой воздушной массы в течение ближайших дней прогнозируется аномально теплая погода с летними показателями температуры воздуха во всех регионах Украины.

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Однако, существенные изменения погоды произойдут на выходных и будут обусловлены поступлением с севера холодного воздуха на фоне развития циклонической деятельности.

Метеоролог отметил, что в конце недели пройдут дожди различной интенсивности, после которых температура воздуха существенно снизится вплоть до заморозков в западных и северных регионах.

Погода в Украине на 21 апреля

В понедельник, 21 апреля, на всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная и теплая погода, без осадков. В ночное и утреннее время местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, днем на Левобережье юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+13 °С, днем +20...+25 °С; в Приазовье, Крыму и Карпатах +14...+19 °С.

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки
Погода на 21 апреля / фото: meteoprog.com

Погода в Украине на 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, ночью в Приазовье, днем местами в Крыму, Карпатах и на Закарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных регионах страны без осадков. Ночью и утром местами будет наблюдаться слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, в западной части местами до +16 °С; днем +21...+27 °С.

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки
Погода на 22 апреля / фото: meteoprog.com

Погода в Украине на 23 апреля

В среду, 23 апреля, неустойчивая погода предполагается в западной части страны. Здесь пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с. В остальных областях Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+15 °С, днем +23...+28 °С, на побережье морей и на крайнем западе +17...+22 °С.

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки
Погода на 23 апреля / фото: meteoprog.com

Погода в Украине на 24 апреля

В четверг, 24 апреля, на большей части территории Украины сохранится теплая погода без осадков. Лишь в северных и западных областях под влиянием малоподвижного атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди и грозы. На крайнем западе днем местами возможны град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9...+15 °С, днем +23...+28 °С.

Погода в Украине на 25 апреля

В пятницу, 25 апреля, ночью в западных областях, днем на большей части территории страны пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди в сопровождении гроз. Ветер будет преобладать юго-восточный, 5 - 10 м/с, при грозах местами будет усиливаться до 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +23...+28 °С; в западных, юго-восточных областях и Крыму +13...+18 °С.

Погода в Украине на 26 апреля

В субботу, 26 апреля, под влиянием циклонической деятельности по всей Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода. Пройдут дожди. В отдельных пунктах возможны грозы, град и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер южный с переходом на западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток ожидается в пределах +4...+11 °С, на остальной территории страны ночью +8...+13 °С, днем +13...+18 °С.

Погода в Украине на 27 апреля

В воскресенье, 27 апреля, ночью в северных и восточных областях пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Днем также в большинстве областей будет сухо. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с, в северных, центральных и западных областях местами возможны порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С, днем +6...+12 °С, на юго-востоке Украины +13...+18 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Укргидрометцентр сообщал, что погода в Украине 20 апреля будет дождливой и грозовой. В северных, центральных, Харьковской областях 20-21 апреля будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что в четверг и пятницу, 24-25 апреля, погода будет достаточно разнообразная. 24 апреля в западных и северных областях, а 25-27 апреля уже на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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