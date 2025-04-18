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Ударит +26 градусов: в каких областях на Пасху будет погода, как летом

Алёна Воронина
18 апреля 2025, 13:15
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В ряде областей в выходные потеплеет настолько, что погода будет напоминать летнюю.
Погода, весна, белка
Погода в Украине - в ряде областей ударит +26 градусов/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на выходные, 19-20 апреля
  • В каких областях на Пасху потеплеет до +26 градусов
  • В каких регионах будут дожди

Погода в Украине в выходные, 19 и 20 апреля, будет преимущественно теплой и сухой, температурные показатели будут напоминать летние.

Лишь в западной части нашего государства будут кратковременные дожди, которые будут отмечаться лишь в отдельных районах. Температурный фон прогнозируется на 4-6 градусов выше климатической нормы. О погоде на выходные рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине в субботу, 19 апреля

В западных областях

В западных областях Украины местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных пунктах возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +7... +12 градусов, днем +16... +21.

В северных областях

В северной части страны ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +7... +12 градусов, днем +19... +24.

В центральных областях

В центральных областях Украины прогнозируется солнечная и теплая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7... +12 градусов, днем +19... +24.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму ожидается спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6... +11 градусов, днем +18... +23, у побережья морей +13... +18 градусов.

В восточных областях

В восточных областях прогнозируется малооблачная и теплая погода, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +6... +11 градусов, днем +20... +25.

Погода в Украине 19 апреля
Погода в Украине 19 апреля/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 20 апреля

В западных областях

В западных областях нашей страны ночью без осадков, местами туман. Днем в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в ночное время составит +6... +11 градусов, днем воздух прогреется до +19... +24.

В северных областях

В северных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в диапазоне +7... +12 градусов, днем +20... +25.

В центральных областях

В центральных областях Украины сохранится малооблачная и теплая погода. Ветер юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7... +12 градусов, днем +20... +25.

На юге Украины

В южной части Украины прогнозируется преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7... +12 градусов, днем +20... +25, у побережья морей +15... +20 градусов.

В восточных областях

В восточных областях продолжится период малооблачной и сухой погоды. Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в ночное время будет колебаться в пределах +7... +12 градусов, днем воздух прогреется до +21... +26.

Погода в Украине 20 апреля
Погода в Украине 20 апреля/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, на Пасху в нескольких областях будет дождь - стало известно, где ждать непогоды. Температура воздуха поднимется до летних значений и будет сухо, однако в нескольких областях возможен дождь.

Также ранее сообщалось, что жаркая погода местами превратится в дождливую - стало известно, в каких областях будут осадки. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится до +18 градусов.

Напомним, нас ждут десятилетия магнитных бурь - Солнце вошло в таинственный 100-летний цикл. Столетний Цикл Гляйсберга мог снова начаться, предполагают ученые.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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