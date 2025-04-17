На Пасху в нескольких областях будет дождь: где ждать непогоды

Температура воздуха поднимется до летних значений и будет сухо, однако в нескольких областях возможен дождь.

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Погода в Украине - на Пасху в нескольких областях будет дождь/ фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине на Пасху, 20 апреля

В каких областях будет теплее всего

Погода в Украине на Пасху, 20 апреля, будет теплой и сухой, лишь в части областей ожидаются небольшие дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, какой будет погода в Украине в ближайшие дни.

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В пятницу, 18 апреля, в Украине ожидается теплая погода, днем будет +20...+23 градуса, в городах, поселках вблизи морей ожидается +16...+20 градусов.

Дожди в пятницу пройдут только на Закарпатье и вокруг Карпат. А на большей части территории нашего государства будет сухо и солнечно. В то же время синоптик предупредила о порывистом южном ветре, который будет наблюдаться практически по всей территории нашей страны, кроме восточных областей.

Погода в Украине 18 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 19 апреля

В субботу, 19 апреля, ожидается снижение температуры воздуха до дневных +16...+19 градусов в западной части, в целом по Украине ожидается в этот день +20...+24 градуса.

Погода в Украине 19 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 20 апреля

В воскресенье, на Пасху, снова будет везде тепло, говорит синоптик. В Украине днем температура воздуха составит +20...+24 градуса.

"Будет царить 20-го апреля сухая солнечная погода, лишь в западных областях вероятен небольшой дождь. И важно - ветер на Пасху стихнет, будет ласковым", - отметила Диденко.

Погода в Украине 20 апреля/ meteoprog

Погода в Киеве 18, 19 и 20 апреля

В Киеве в пятницу, в субботу и на Пасху ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +20...+23 градуса, рассказала синоптик.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что похолодание накроет несколько областей - стало известно, где резко снизится температура и будет дождь. В нескольких областях будет кратковременное похолодание, а в ряде областей и в столице Украины ожидаются дождь и порывистый ветер.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает настоящая жара - стало известно, где потеплеет до +26 градусов. Погода в Одессе будет одной из самых холодных 17 апреля.

Напомним, влупил почти 8-балльный шторм - Украина под атакой мощнейшей магнитной бури. Мощные вспышки на Солнце вызвали сильную магнитную бурю.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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