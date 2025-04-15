Похолодание накроет несколько областей: где резко снизится температура и будет дождь

В нескольких областях будет кратковременное похолодание, а в ряде областей и в столице Украины ожидаются дождь и порывистый ветер.

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Погода в Украине - похолодание накроет несколько областей/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 16 апреля

В каких областях будет кратковременное похолодание

Где будет идти дождь

Погода в Украине в среду, 16 апреля, будет в целом теплой. В большинстве областей в течение дня ожидается +18...+23 градуса.

Однако в этот день в северных областях (кроме Сумской области) ожидается кратковременное похолодание. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

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На Житомирщине, Киевщине, Черниговщине днем будет не выше +12...+17 градусов. Прохладный воздух также достигнет части Черкасской области.

"Однако повторю, будет в целом тепло, а вот это локальное завтрашнее похолодание - временное", - подчеркнула синоптик.

В то же время она предупредила о сильном ветре в западных, северных и части центральных областей. Диденко отметила, что ветер в этих областях может доходить до штормовых порывов 15-20 метров в секунду. На юге и востоке ветер будет более сдержанным, умеренным.

"Дожди пройдут ближайшей ночью в западных областях, а днем ожидаются на севере и в Черкасской области. На остальной территории Украины - сухо и солнечно", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 16 апреля/ meteoprog

Погода в Киеве 16 апреля

В Киеве в среду также ожидается кратковременное похолодание. Температура воздуха максимально будет достигать уровня +12...+14 градусов

Днем в столице Украины пройдет дождь, который будет сопровождаться сильным порывистым ветром.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая комфортная погода. На Пасху повсеместно будет солнечно, маловетрено с температурой воздуха +20...+24 градуса", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху - стало известно, где будет сильная непогода. Погода в Украине в неделю перед Пасхой будет становиться все теплее. Однако на сам праздник Воскресения Крестового в нескольких областях будет сильная непогода.

Также ранее сообщалось, что синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине. Поле высокого атмосферного давления обеспечит в Украине сухую погоду без осадков.

Напомним, Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки". Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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