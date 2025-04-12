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Что такое "катма": лишь единицы знают правильное значение слова

Алёна Воронина
12 апреля 2025, 05:20
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При употреблении этого слова нередко можно встретить распространенную ошибку.
Украинский язык, Ольга Багний
Что такое "катма"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Что означает слово "катма"
  • Какой ошибки стоит избегать при употреблении этого слова

Нередко в разговоре с другими людьми можно услышать слово "катма". Однако не все знают, что оно точно означает.

Значение этого слова объяснила ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

Также она рассказала, как правильно ставить ударение в этом слове.

"Катма". Вы точно слышали это слово, но, возможно, не знаете, как правильно ставить в нем ударение. Некоторые говорят "катмА", некоторые говорят "кАтма". Так как же правильно? Правильно, "катмА", - отметила Багний.

Она рассказала, откуда это слово пришло в украинский язык.

"А что же это слово означает? Кстати, оно пришло в украинский язык из тюркских языков и означает дословно "отсутствие". Итак, слово "катма" употребляем тогда, когда чего-то нет совсем. "Море справ, а часу катма". Или еще можно сказать, что "сьогодні у всьому світі ладу катма", - пояснила Багний.

Смотрите видео о том, что такое "катма":

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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