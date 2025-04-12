Что такое "катма": лишь единицы знают правильное значение слова

При употреблении этого слова нередко можно встретить распространенную ошибку.

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Что такое "катма"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что означает слово "катма"

Какой ошибки стоит избегать при употреблении этого слова

Нередко в разговоре с другими людьми можно услышать слово "катма". Однако не все знают, что оно точно означает.

Значение этого слова объяснила ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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Также она рассказала, как правильно ставить ударение в этом слове.

"Катма". Вы точно слышали это слово, но, возможно, не знаете, как правильно ставить в нем ударение. Некоторые говорят "катмА", некоторые говорят "кАтма". Так как же правильно? Правильно, "катмА", - отметила Багний.

Она рассказала, откуда это слово пришло в украинский язык.

"А что же это слово означает? Кстати, оно пришло в украинский язык из тюркских языков и означает дословно "отсутствие". Итак, слово "катма" употребляем тогда, когда чего-то нет совсем. "Море справ, а часу катма". Или еще можно сказать, что "сьогодні у всьому світі ладу катма", - пояснила Багний.

Смотрите видео о том, что такое "катма":

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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