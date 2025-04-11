Как сделать золотистые яйца на Пасху: 2 самых простых способа за 15 минут

Есть два простых способа, как покрасить яйца в золотой цвет, не потратив на это много времени.

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Как сделать золотистые яйца на Пасху/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

Как покрасить яйца в золотой цвет

Какие ингредиенты для этого нужны и сколько времени это займет

Если стандартные способы окрашивания яиц на Пасху вам уже не нравятся и хочется чего-то необычного, тогда можете попробовать сделать золотые яйца. Такие крашенки точно всех удивят и будут в центре внимания.

Главред разобрался, как сделать золотое яйцо на Пасху. Есть два основных способа, которые достаточно легко воплотить в жизнь.

Способ 1 - шелуха лука и желтый краситель

О том, как сделать золотистые яйца на Пасху, рассказывается на YouTube-канале Delicious Food.

В кастрюлю положить луковую шелуху, положить яйца, залить холодной водой и поставить на огонь греться. Варить с момента закипания 10 минут. После того, как яйца остынут, нанести желтый жидкий пищевой краситель на яйца и втереть его. Для этого понадобятся перчатки. Краситель нанести на перчатки, растереть и после этого брать в руки каждое яйцо по очереди и втирать в него краситель.

Автор видео также добавила, что насыщенность цвета шелухи особо не влияет на интенсивность окрашивания. Степень окрашенности яиц зависит от времени варки и количества шелухи.

Смотрите видео о том, как сделать золотистые яйца на Пасху:

Способ 2 - куркума и желтый краситель

Автор YouTube-канала "Всякая всячина" рассказала о том, как покрасить яйца в золотой цвет с помощью куркумы и желтого красителя.

В тарелку нужно насыпать 30 г молотой куркумы, добавить 200 мл воды, перемешать. Залить этой смесью яйца в кастрюле, чтобы жидкость полностью их покрывала. Добавить 1 столовую ложку соли и 2 столовые ложки уксуса. Поставить кастрюлю на огонь, после закипания варить 10 минут. После этого достать яйца в холодную воду.

Залить пакетик перламутрового гелевого красителя горячей водой, чтобы он стал жидким. Затем открыть пакетик, надеть резиновые перчатки, немного красителя выдавить на ладони в перчатках и растереть. Брать каждое яйцо по очереди в руки и натирать его красителем. Таким образом можно сделать золотые яйца на Пасху.

Смотрите видео о том, как сделать золотистые яйца на Пасху:

Натуральные красители для яиц/ Инфографика: Главред

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Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

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