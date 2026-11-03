Цвет кожуры может "обмануть": как выбрать спелые и сладкие бананы

Учёные назвали самый надёжный признак спелости бананов.

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Сладость банана определяется не кожурой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему цвет кожуры - не единственный признак вкуса банана

Какая форма плода свидетельствует о его спелости

Где и как правильно хранить бананы дома

Испанские продавцы фруктов советуют определять сладость бананов не по цвету кожуры, а по плодоножке. Однако научных доказательств этого метода нет, и надежнее ориентироваться на форму самого плода.

Главред узнал, что такой совет дали ученые издания El Español. Короткий, толстый и хорошо развитый плодоножка свидетельствует о том, что бананы долго росли на растении и накопили больше питательных веществ. Об этом пишет Kertvár.

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Откуда берется сладость у бананов

Во всём мире бананы собирают, когда плоды уже сформированы, но ещё зелёные, а дозревают они уже в стране-потребителе. Момент сбора определяют по полноте плода и тому, насколько исчезли грани в его поперечном сечении. Чем полнее и круглее банан, тем дольше он развивался на растении.

"Созревание запускается при температуре 15–20 градусов, высокой влажности и под действием этилена. Именно этот газ превращает крахмал в мякоти в растворимые сахара", - пояснили эксперты.

Как выбирать бананы

В магазине нужно осмотреть банан: он должен быть полным и круглым, с едва заметными гранями и целой, неповрежденной кожурой. Степень спелости в торговле определяют по семибалльной цветовой шкале:

полностью зеленый;

зеленый с желтоватым оттенком;

зеленого больше, чем желтого;

жёлтого больше, чем зелёного;

жёлтый с зелёным кончиком;

полностью желтый;

жёлтый с коричневыми пятнышками.

Самыми сладкими являются плоды шестой и седьмой стадий, а коричневые пятна на кожуре свидетельствуют о высоком содержании сахара. Перезрелые, полностью коричневые бананы подходят для бананового хлеба, теста для блинов и смузи.

Как хранить бананы

Класть бананы в холодильник стоит только тогда, когда они достигли желаемой спелости. По данным Калифорнийского университета, при температуре ниже 13 градусов плоды повреждаются холодом: кожица буреет и тускнеет, а зеленые бананы так и не дозревают должным образом.

Как дольше сохранить свежесть бананов / Инфографика: Главред

Лучшее место для хранения - кухонная столешница с температурой 18–20 градусов.

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