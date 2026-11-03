Цвет кожуры может "обмануть": как выбрать спелые и сладкие бананы

Вы узнаете:
- Почему цвет кожуры - не единственный признак вкуса банана
- Какая форма плода свидетельствует о его спелости
- Где и как правильно хранить бананы дома
Испанские продавцы фруктов советуют определять сладость бананов не по цвету кожуры, а по плодоножке. Однако научных доказательств этого метода нет, и надежнее ориентироваться на форму самого плода.
Главред узнал, что такой совет дали ученые издания El Español. Короткий, толстый и хорошо развитый плодоножка свидетельствует о том, что бананы долго росли на растении и накопили больше питательных веществ. Об этом пишет Kertvár.
Откуда берется сладость у бананов
Во всём мире бананы собирают, когда плоды уже сформированы, но ещё зелёные, а дозревают они уже в стране-потребителе. Момент сбора определяют по полноте плода и тому, насколько исчезли грани в его поперечном сечении. Чем полнее и круглее банан, тем дольше он развивался на растении.
"Созревание запускается при температуре 15–20 градусов, высокой влажности и под действием этилена. Именно этот газ превращает крахмал в мякоти в растворимые сахара", - пояснили эксперты.
Как выбирать бананы
В магазине нужно осмотреть банан: он должен быть полным и круглым, с едва заметными гранями и целой, неповрежденной кожурой. Степень спелости в торговле определяют по семибалльной цветовой шкале:
- полностью зеленый;
- зеленый с желтоватым оттенком;
- зеленого больше, чем желтого;
- жёлтого больше, чем зелёного;
- жёлтый с зелёным кончиком;
- полностью желтый;
- жёлтый с коричневыми пятнышками.
Самыми сладкими являются плоды шестой и седьмой стадий, а коричневые пятна на кожуре свидетельствуют о высоком содержании сахара. Перезрелые, полностью коричневые бананы подходят для бананового хлеба, теста для блинов и смузи.
Как хранить бананы
Класть бананы в холодильник стоит только тогда, когда они достигли желаемой спелости. По данным Калифорнийского университета, при температуре ниже 13 градусов плоды повреждаются холодом: кожица буреет и тускнеет, а зеленые бананы так и не дозревают должным образом.
Лучшее место для хранения - кухонная столешница с температурой 18–20 градусов.
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Об источнике: Kertvár.hu
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