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Малоизвестный трюк с фруктами: картофель не прорастет и не сморщится месяцами

Марина Иваненко
8 сентября 2026, 19:12
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Как уберечь картофель от прорастания и гниения? Простой лайфхак с яблоком поможет дольше сохранить клубни свежими и твердыми.
Что добавить к картофелю
Что подать к картофелю / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Яблоко поможет сохранить картофель
  • Как правильно хранить клубни
  • Чего следует избегать при хранении

Правильные условия хранения овощей позволяют существенно продлить срок их годности и избежать преждевременного выбрасывания продуктов. Даже большая партия картофеля может дольше оставаться твердой и свежей, если соблюдать несколько простых правил. Один из популярных домашних лайфхаков предполагает использование обычного яблока. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Express, эксперты по управлению отходами Wheeldon Brothers советуют положить яблоко к картофелю во время его хранения. По их словам, это может помочь дольше сохранить клубни без прорастания.

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Яблоко и этилен

Яблоки естественным образом выделяют этилен - растительный газ, участвующий в процессах созревания. Именно поэтому яблоко часто рекомендуют держать рядом с картофелем как простой способ замедлить появление ростков. В то же время эффективность такого метода может зависеть от сорта яблок, картофеля и общих условий хранения.

Почему не стоит использовать пластик

Картофель лучше не хранить в плотно закрытых полиэтиленовых пакетах. Внутри может скапливаться влага, из-за чего клубни быстрее портятся и покрываются плесенью. Для длительного хранения больше подходят бумажные или сетчатые мешки, корзины и другие емкости, обеспечивающие доступ воздуха.

Видео о том, как правильно хранить картофель на зиму, можно посмотреть здесь:

Где хранить картофель

Оптимальным местом для картофеля является прохладное, темное и сухое помещение с хорошей вентиляцией. Клубни следует защищать от прямого солнечного света, поскольку под его воздействием они могут зеленеть. Холодильник для больших запасов картофеля, как правило, не является самым удобным вариантом, поэтому лучше ориентироваться на рекомендуемые условия хранения конкретного продукта.

Что любит и чего не любит картофель
Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Почему картофель нужно проверять

Даже при правильных условиях картофель необходимо время от времени осматривать. Порченые, мягкие или покрытые плесенью клубни нужно своевременно удалять, чтобы проблема не распространилась на остальные.

Особое внимание следует уделять зеленым участкам. Позеленение картофеля связано с повышением уровня гликоалкалоидов, в частности соланина, которые в больших количествах могут быть вредными. Поэтому сильно позеленевший или проросший картофель лучше не употреблять.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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