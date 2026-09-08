Смертный приговор: Памела Андерсон рассказала о своем неизлечимом диагнозе

Популярная американская актриса Андерсон рассказала о тяжелом периоде в жизни.

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Памела Андерсон рассказала о болезни / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что случилось с Памелой Андерсон

Как она заразилась

Актриса Памела Андерсон откровенно рассказала о тяжелом диагнозе, который когда-то полностью изменил ее жизнь.

Как пишет Page Six, по словам звезды, в конце 90-х - начале 2000-х врачи сообщили ей, что у нее гепатит С и, вероятно, осталось около десяти лет жизни.

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Андресон призналась, что тогда восприняла это как приговор. Болезнь серьезно повлияла на ее решения и внутреннее состояние - больше всего она переживала не за себя, а за своих маленьких сыновей и их будущее. Этот страх, по ее словам, буквально перевернул ее жизнь.

Памела Андерсон рассказала о личном / ua.depositphotos.com

Заражение, как ранее рассказывала актриса, произошло из-за использования одной иглы для татуировок с бывшим мужем Томми Ли. На тот момент болезнь считалась практически неизлечимой, а эффективное лечение появилось лишь спустя годы.

Лечение оказалось не только долгим, а очень дорогим - Андерсон призналась, что потратила на него практически все свои сбережения. Тем не менее, в 2015 году ей удалось полностью избавиться от вируса.

Несмотря на выздоровление, актриса говорит, что эмоциональные последствия остались с ней надолго: чувство стыда и переживания до сих пор дают о себе знать. Однако сегодня она подчеркивает, что не считает себя жертвой - напротив, называет себя сильным человеком, сумевшим пройти через тяжелое испытание и выйти из него победителем.

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О персоне: Памела Андерсон Памела Андерсон - американская актриса и модель канадского происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружающей среды.

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