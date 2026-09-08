РФ пыталась сорвать визит Уиткоффа и Кушнера: Зеленский раскрыл подробности

Президент сообщил, что стороны договорились о новом визите.

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Американская делегация в Киеве / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

Уиткофф и Кушнер были готовы прилететь в Украину на американском самолете

После ударов по аэродромам делегация прибыла в Киев на поезде

В следующий раз американскую делегацию может доставить президентский самолет

Украина была готова принять американский самолет с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, однако после российских ударов по аэродромам в Борисполе и Жулянах делегация выбрала железнодорожный маршрут. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам, передает "Новости.Live".

По словам главы государства, для прибытия американской делегации могли использоваться сразу два киевских аэропорта. Россия нанесла удары по взлетно-посадочной полосе в Жулянах и аэродрому в Борисполе, однако технически они оставались пригодными для работы.

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"Украина была готова принимать американский самолет, можно было использовать и Борисполь, и Жуляны. Россия нанесла удары и по взлетно-посадочной полосе в Жулянах, и в Борисполе, но технически все работало. Вопрос в том, предоставит ли Россия этот коридор безопасности", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что американские представители могли прилететь в Беларусь, а затем добраться до Киева через Гомель. По словам президента, украинские спецслужбы проработали такой вариант, однако делегация в итоге выбрала поезд.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Зеленский сообщил, что стороны уже договорились о новом визите, и подчеркнул важность не затягивать с такими встречами.

По его словам, в следующий раз американские представители могут попробовать прибыть самолетом. Один из вариантов - прилететь в Польшу, откуда президентский самолет Украины сможет доставить делегацию в Киев.

Какое значение для Украины имеют переговоры - мнение эксперта

Переговоры с посланцами Трампа имеют важное значение не только для Украины, поскольку США опасаются возможного расширения войны на территорию стран ЕС и НАТО. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, в Вашингтоне всё больше осознают, что Россия может быть настроена на длительную войну и потенциальное расширение боевых действий на новые территории.

"Осознание того, что Россия настроена на войну в долгосрочной перспективе и с выходом на новый театр боевых действий - страны ЕС/НАТО, как ничто другое, стало причиной появления американской делегации в Украине", - отметил Коваленко.

Эксперт предполагает, что для Украины это создает дополнительные дипломатические возможности. По его мнению, после контактов с Москвой американская сторона могла остаться недовольной услышанным.

Визит американской делегации в Киев - новости по теме

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о попадании дрона в самолет в аэропорту "Жуляны" на фоне вероятного приезда американских переговорщиков. Депутат подчеркнул, что удар по Жулянам произошел именно в тот день, когда рассматривались варианты прилета делегации.

Институт изучения войны (ISW) заявил, что Россия пытается сорвать визит представителей Трампа в Киев. Аналитики отметили, что РФ не демонстрирует готовности гарантировать безопасность делегации.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский подчеркнул необходимость достижения справедливого и устойчивого мира в ходе переговоров со специальными представителями президента США. К новым переговорам должны присоединиться Великобритания, Франция и Германия.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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