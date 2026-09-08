Где может пройти трёхсторонняя встреча с РФ и США: Зеленский назвал страны

Президент назвал возможные площадки для переговоров в формате Украина - США - Россия и перечислил три блока вопросов, которые там должны рассматриваться.

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Зеленский перечислил возможные страны для трёхсторонней встречи с США и РФ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ключевые тезисы:

Площадкой встречи могут стать Эмираты, Швейцария, Турция

В повестке - энергетика, зерно и обмен пленными

Киев настаивает на конкретном результате переговоров

Трёхсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в Объединённых Арабских Эмиратах, Швейцарии, Турции или других странах - у Киева уже есть приглашения от нескольких государств и собственный опыт проведения таких переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов 8 сентября.

Повестка охватывает три блока: энергетику, зерно и гуманитарные вопросы, главным среди которых является обмен пленными, подчеркнул президент.

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Гуманитарный трек Зеленский фактически вывел на первую позицию в перечне приоритетов, предупредив при этом против чисто дипломатической риторики без измеримых последствий.

"Надо не только обсуждать, а иметь конкретный результат. И третье, а может и первое на сегодня, это гуманитарные вопросы и прежде всего это обмен пленными. Надо увеличивать обмены и ускорять", - отметил глава государства.

Что изменил визит Уиткоффа и Кушнера

Отдельно Зеленский оценил приезд американской делегации - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - и то, чем эта коммуникация отличалась от предыдущих раундов. По его словам, сам факт посещения американскими переговорщиками обеих столиц был сигналом, который выходит за рамки политической солидарности.

"Скажу вам честно, первое важное, что были обе столицы и это сигнал не только политической поддержки, а это говорит о том, что Украина стала сильнее на поле боя и Украина сильнее переговорно развивается", - подчеркнул президент.

Такую оценку, по его утверждению, разделяет и американская сторона - в частности военные и аналитики. Динамику на фронте Зеленский описал как усиление позиций Киева с конца 2025 года.

"В 26-м году, с конца 25-го года, скажем так, мы усиливаемся на поле боя. У России много потерь и мало достижений", - сказал он.

Часть разговора с представителями Дональда Трампа посвятили последствиям российских ударов по украинским городам. Президент рассказал, что показывал делегации США результаты обстрелов и детально обсуждал конфигурацию нужного Украине пакета противовоздушной обороны.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Энергетика и предел компромиссов

Энергетический блок Зеленский назвал чувствительным не только для двух сторон конфликта, но и для Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и ряда стран Азии. Украина, по его словам, готова искать здесь взаимопонимание - но не в односторонним формате.

"Но очень важно, что мы сегодня в такой ситуации и в такой позиции, когда и Украине, и России надо идти на какие-то шаги. Не ждать только компромиссов от Украины. Украина и так на много компромиссов уже пошла", - заявил Зеленский.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине.

По словам источника Axios в Белом доме, в Москву вместе с Уиткоффом и Кушнером прибыли также представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США - именно для проработки предложений по прекращению боевых действий.

После Москвы переговорщики Трампа отправились в Киев. Детальнее читайте в материале: Переговоры с Уиткоффом и Кушнером завершились - все подробности.

8 сентября Зеленский рассказал о новых предложениях в "пакете мира", которые привез Джаред Кушнер. Президент назвал их "очень неплохими", но отметил, что пока неизвестно, удастся ли их реализовать и достичь результата.

"Действительно, было несколько очень неплохих, достойных идей. Получится ли результат - я пока не знаю", - заявил он.

По его словам, украинская сторона должна детально проработать эти идеи и сформировать собственную позицию. Содержание предложений Зеленский пока раскрывать отказался, объяснив, что Киев и Вашингтон договорились сначала их проработать, а уже после этого представить обществу.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Ранее президент страны-агрессора России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что урегулировать войну должны прежде всего сами стороны конфликта - Москва и Киев, а роль остальных государств сводится к содействию этому процессу.

"Договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь, и не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", - заявил Путин.

Тем временем глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров озвучил очередной ультиматум в отношении завершения войны России против Украины и обвинил страны Запада в том, что они якобы не хотят завершения конфликта. По его словам, Москва "дала бы добро на возрождение нацизма, если бы согласилась на предложение о замораживании войны в Украине и сохранении власти в Киеве".

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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