Зеленский заявил об 'очень неплохих' мирных идеях и анонсировал встречу с Трампом

Ключевые тезисы Зеленского:
- Встреча с Трампом может состояться в 20-х числах сентября
- Киев готов к компромиссам с РФ в сфере продовольствия и энергетики
- Идеи по поводу мира "очень неплохие"
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Одной из главных тем должна стать поставка Украине ракет для перехвата баллистических целей. Об этом глава государства сообщил журналистам "Новости.Live" в формате аудиосообщений.
По словам Зеленского, американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже получили подробную информацию о потребностях Украины в антибаллистических ракетах и сроках их поставки. Вопрос так называемого "зимнего пакета" ПВО президент планирует обсудить лично с Трампом.
Зеленский отметил, что во время последней атаки украинская ПВО уничтожила около 90% из почти 180 воздушных целей, в том числе более 30 крылатых ракет. В то же время эффективность противодействия баллистическим ракетам была значительно ниже из-за нехватки необходимых средств.
"Они подробно выслушали, что нам нужно и к какому сроку. Я рассчитываю на встречу в 20-х числах (сентября - ред.) с президентом Трампом, чтобы поднять эту тему, и, дай Бог, будет результат. Также мы движемся к, на мой взгляд, трехстороннему формату. Здесь я не могу раскрывать все детали", - сказал президент.
Пойдет ли Украина на компромиссы
В то же время Зеленский заявил, что Украина готова искать компромиссы с Россией в вопросах продовольствия и энергетики. По его словам, Киев уже согласился на значительное количество компромиссных решений, поэтому теперь ожидает ответных шагов от Москвы.
Президент подчеркнул, что договоренности в этих сферах важны не только для Украины и России, но и для таких стран, как Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет.
Какие мирные предложения привезли посланцы Трампа
Отдельно Зеленский рассказал о новых предложениях в "пакете мира", которые привез Джаред Кушнер. Президент назвал их "очень неплохими", но отметил, что пока неизвестно, удастся ли их реализовать и достичь результата.
"Действительно, пара идей была очень неплохих, достойных. Получится ли результат - я пока не знаю", - заявил он.
Украинская сторона должна детально проработать эти идеи и сформировать собственную позицию. Содержание предложений Зеленский пока раскрывать отказался, объяснив, что Киев и Вашингтон договорились сначала их проработать, а уже после этого представить обществу.
О чём говорили в Москве
Зеленский рассказал, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным могли обсуждать экономические договоренности. В частности, вероятно, речь шла о сотрудничестве в энергетической сфере.
По словам Зеленского, он не знает всего содержания переговоров американских представителей с Путиным. В то же время глава государства предположил, что значительное внимание могло быть уделено именно энергетике.
"Мы должны бороться против любых дополнительных возможностей России финансировать войну", - подчеркнул он.
Какое значение для Украины имеют переговоры - мнение эксперта
По мнению военного эксперта Александра Коваленко, нынешние переговоры имеют значение не только для Украины. По его словам, Вашингтон опасается возможного расширения войны на территорию стран ЕС и НАТО.
"Осознание того, что Россия настроена на войну в долгосрочной перспективе и с выходом на новый театр боевых действий - страны ЕС/НАТО, как ничто другое, стало причиной появления американской делегации в Украине", - считает Коваленко.
Эксперт предполагает, что для Украины это может создать дополнительные дипломатические возможности. По его словам, после контактов с Москвой американская сторона могла остаться недовольной услышанным.
Коваленко также отмечает, что дальнейшие переговоры с участием европейских партнеров могут укрепить позиции Киева и создать дополнительные возможности для Украины на дипломатическом фронте.
Переговоры со спецпредставителями Трампа - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, российский диктатор провел более трех часов переговоров со спецпредставителями США по урегулированию войны. Представители Кремля отметили, что обсуждались не только вопросы войны, но и экономические проекты.
Президент Зеленский заявил о наличии нового плана США, который предусматривает снижение эскалации зимой и возобновление переговорного процесса. Президент подчеркнул, что американская инициатива дает возможность использовать сентябрь и октябрь для восстановления контактов.
Народный депутат Анна Скороход сообщила, что посланцы Трампа привезли в Киев новые предложения, которые, по её словам, менее выгодны для Украины. Она утверждала, что предложенные условия содержат дополнительные требования.
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Об источнике: Новости.LIVE
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