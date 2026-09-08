Зеленский заявил об 'очень неплохих' мирных идеях и анонсировал встречу с Трампом

Президент обозначил пределы компромиссов, на которые Украина готова пойти ради мира.

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Владимир Путин, представители Трампа в Киеве, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Встреча с Трампом может состояться в 20-х числах сентября

Киев готов к компромиссам с РФ в сфере продовольствия и энергетики

Идеи по поводу мира "очень неплохие"

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Одной из главных тем должна стать поставка Украине ракет для перехвата баллистических целей. Об этом глава государства сообщил журналистам "Новости.Live" в формате аудиосообщений.

По словам Зеленского, американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже получили подробную информацию о потребностях Украины в антибаллистических ракетах и сроках их поставки. Вопрос так называемого "зимнего пакета" ПВО президент планирует обсудить лично с Трампом.

видео дня

Зеленский отметил, что во время последней атаки украинская ПВО уничтожила около 90% из почти 180 воздушных целей, в том числе более 30 крылатых ракет. В то же время эффективность противодействия баллистическим ракетам была значительно ниже из-за нехватки необходимых средств.

"Они подробно выслушали, что нам нужно и к какому сроку. Я рассчитываю на встречу в 20-х числах (сентября - ред.) с президентом Трампом, чтобы поднять эту тему, и, дай Бог, будет результат. Также мы движемся к, на мой взгляд, трехстороннему формату. Здесь я не могу раскрывать все детали", - сказал президент.

Пойдет ли Украина на компромиссы

В то же время Зеленский заявил, что Украина готова искать компромиссы с Россией в вопросах продовольствия и энергетики. По его словам, Киев уже согласился на значительное количество компромиссных решений, поэтому теперь ожидает ответных шагов от Москвы.

Президент подчеркнул, что договоренности в этих сферах важны не только для Украины и России, но и для таких стран, как Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет.

Какие мирные предложения привезли посланцы Трампа

Отдельно Зеленский рассказал о новых предложениях в "пакете мира", которые привез Джаред Кушнер. Президент назвал их "очень неплохими", но отметил, что пока неизвестно, удастся ли их реализовать и достичь результата.

"Действительно, пара идей была очень неплохих, достойных. Получится ли результат - я пока не знаю", - заявил он.

Украинская сторона должна детально проработать эти идеи и сформировать собственную позицию. Содержание предложений Зеленский пока раскрывать отказался, объяснив, что Киев и Вашингтон договорились сначала их проработать, а уже после этого представить обществу.

О чём говорили в Москве

Зеленский рассказал, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным могли обсуждать экономические договоренности. В частности, вероятно, речь шла о сотрудничестве в энергетической сфере.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, он не знает всего содержания переговоров американских представителей с Путиным. В то же время глава государства предположил, что значительное внимание могло быть уделено именно энергетике.

"Мы должны бороться против любых дополнительных возможностей России финансировать войну", - подчеркнул он.

Какое значение для Украины имеют переговоры - мнение эксперта

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, нынешние переговоры имеют значение не только для Украины. По его словам, Вашингтон опасается возможного расширения войны на территорию стран ЕС и НАТО.

"Осознание того, что Россия настроена на войну в долгосрочной перспективе и с выходом на новый театр боевых действий - страны ЕС/НАТО, как ничто другое, стало причиной появления американской делегации в Украине", - считает Коваленко.

Эксперт предполагает, что для Украины это может создать дополнительные дипломатические возможности. По его словам, после контактов с Москвой американская сторона могла остаться недовольной услышанным.

Коваленко также отмечает, что дальнейшие переговоры с участием европейских партнеров могут укрепить позиции Киева и создать дополнительные возможности для Украины на дипломатическом фронте.

Переговоры со спецпредставителями Трампа - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор провел более трех часов переговоров со спецпредставителями США по урегулированию войны. Представители Кремля отметили, что обсуждались не только вопросы войны, но и экономические проекты.

Президент Зеленский заявил о наличии нового плана США, который предусматривает снижение эскалации зимой и возобновление переговорного процесса. Президент подчеркнул, что американская инициатива дает возможность использовать сентябрь и октябрь для восстановления контактов.

Народный депутат Анна Скороход сообщила, что посланцы Трампа привезли в Киев новые предложения, которые, по её словам, менее выгодны для Украины. Она утверждала, что предложенные условия содержат дополнительные требования.

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