РФ будет готова к мирным переговорам с Украиной: в Le Figaro узнали сроки

После выборов в Думу ожидается новая готовность России к переговорам, сообщают СМИ.

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Мирные переговоры могут возобновиться в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

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Режим Путина может быть готов к переговорам после выборов в Госдуму

В этом контексте следует готовиться к новому этапу переговоров

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили союзникам о "новой готовности России к мирным переговорам" с Украиной после выборов в Госдуму России.

Об этом идет речь в материале Le Figaro со ссылкой на источник в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

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"Американцы сообщили нам, что после выборов в Думу ожидается новая готовность России к переговорам и что в этом контексте следует готовиться к новому этапу переговоров", - сообщил Елисейский дворец во время телефонного совещания с журналистами. Речь идет о выборах в нижнюю палату российского парламента, запланированных на 18–20 сентября.

В ходе беседы 6 сентября американские представители с советниками по вопросам национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании - Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером и Джонатаном Пауэллом - не уточняли параметры возможных переговоров, на которые, как утверждают США, согласилась Россия.

Национальные советники Франции, Германии и Великобритании договорились поддерживать постоянный контакт в течение ближайших недель и совместно с украинской стороной выработать четкие условия для возможных переговоров с Россией.

Дипломат объяснил, почему РФ не заинтересована в завершении войны

Дипломат Владимир Огрызко считает, что в нынешней ситуации ожидать скорого окончания войны или даже временного прекращения огня не стоит. По его мнению, российское руководство не стремится останавливать боевые действия, поскольку это может негативно отразиться на политических позициях Владимира Путина.

Огрызко отмечает, что даже перемирие способно создать для Кремля дополнительные сложности. После остановки боевых действий российскому обществу пришлось бы искать объяснения относительно причин войны, ее результатов и дальнейшего курса страны.

Именно поэтому Москва, по оценке дипломата, может не соглашаться даже на временное перемирие. Что касается полноценного мирного договора, то его заключение при нынешних условиях Огрызко считает еще менее вероятным, поскольку завершение войны может поставить под угрозу устойчивость действующей российской политической системы.

Предложения о перемиии - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский ранее заявил, что Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры стремятся остановить войну, и Украина рассчитывает на санкции.

Ранее Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море. В МИД РФ заявили, что никаких официальных предложений о перемирии не получали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина предлагает перемирие. Россия публично отвергла идею прекращения боевых действий на линии соприкосновения и пообещала усилить удары по логистике.

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Об источнике: Le Figaro Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde. Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

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