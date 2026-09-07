Невидимая угроза в доме: как быстро удалить плесень со старых обоев

Скрытая плесень на обоях способна распространяться по стене и влиять на здоровье. Простые растворы помогут удалить пятна и остановить грибок в доме.

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Скрытая плесень на обоях способна распространяться по стене / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему плесень может незаметно распространяться под обоями

Какие признаки указывают на скрытую сырость в доме

Когда очистка уже не поможет и обои придется полностью снять

Плесень под обоями способна долго оставаться незаметной, постепенно повреждая отделку и распространяясь по стене. Специалисты рекомендуют устранять проблему сразу после обнаружения, поскольку грибок может ухудшать качество воздуха и провоцировать проблемы с дыханием.

Опасность сохраняется не только в холодное время года. Даже в теплые месяцы повышенная влажность, конденсат и протечки создают благоприятные условия для появления плесени. Об этом пишет Express.

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Почему под обоями появляется плесень

Одной из главных причин образования грибка считается избыточная влажность в помещении. Однако иногда проблема связана с проникновением воды через крышу, трубы, оконные рамы или стены.

"Некоторые виды плесени связаны со слишком высокой влажностью воздуха, в то время как другие - с проникновением воды, например из-за неплотно прилегающей черепицы, протекающей трубы, грунтовых вод или плохо установленных оконных рам", - объяснил представитель компании Meaco Крис Майкл.

Одной из главных причин образования грибка считается избыточная влажность / Фото: скриншот с Youtube

По его словам, конденсат также может указывать на повышенную сырость в доме. В таком случае стоит проверить вентиляцию и выяснить, требуется ли ремонт.

Перед удалением пятен важно устранить источник влаги. Иначе плесень может появиться снова даже после тщательной очистки стены.

Как удалить плесень с обоев

Способ обработки зависит от типа обоев и масштаба поражения. Сначала поверхность рекомендуется очистить от пыли (например, осторожно пропылесосить, чтобы мусор и споры не распространялись во время дальнейшей уборки).

Для моющихся или окрашенных эмульсионной краской обоев можно использовать теплую воду с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Перед обработкой средство желательно проверить на малозаметном участке стены.

Перед обработкой средство желательно проверить на малозаметном участке стены / Фото: скриншот с Youtube

Также предлагается приготовить раствор из одной чашки воды и половины чашки дистиллированного белого уксуса.

"Налейте раствор в пульверизатор и распылите его на пораженный участок. Затем с помощью губки аккуратно протрите стены круговыми движениями, избегая намокания обоев. Чистой влажной губкой удалите раствор, после чего дайте поверхности высохнуть на воздухе", - рассказал специалист по самостоятельному ремонту Стив Дженкинс.

Процедуру можно повторять до исчезновения плесени. При этом важно не переувлажнять покрытие: вода способна повредить обои и ослабить клей.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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