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Невидимая угроза в доме: как быстро удалить плесень со старых обоев

Константин Пономарев
7 сентября 2026, 17:00
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Скрытая плесень на обоях способна распространяться по стене и влиять на здоровье. Простые растворы помогут удалить пятна и остановить грибок в доме.
Скрытая плесень на обоях способна распространяться по стене
Скрытая плесень на обоях способна распространяться по стене / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему плесень может незаметно распространяться под обоями
  • Какие признаки указывают на скрытую сырость в доме
  • Когда очистка уже не поможет и обои придется полностью снять

Плесень под обоями способна долго оставаться незаметной, постепенно повреждая отделку и распространяясь по стене. Специалисты рекомендуют устранять проблему сразу после обнаружения, поскольку грибок может ухудшать качество воздуха и провоцировать проблемы с дыханием.

Опасность сохраняется не только в холодное время года. Даже в теплые месяцы повышенная влажность, конденсат и протечки создают благоприятные условия для появления плесени. Об этом пишет Express.

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Почему под обоями появляется плесень

Одной из главных причин образования грибка считается избыточная влажность в помещении. Однако иногда проблема связана с проникновением воды через крышу, трубы, оконные рамы или стены.

"Некоторые виды плесени связаны со слишком высокой влажностью воздуха, в то время как другие - с проникновением воды, например из-за неплотно прилегающей черепицы, протекающей трубы, грунтовых вод или плохо установленных оконных рам", - объяснил представитель компании Meaco Крис Майкл.

Одной из главных причин образования грибка считается избыточная влажность
Одной из главных причин образования грибка считается избыточная влажность / Фото: скриншот с Youtube

По его словам, конденсат также может указывать на повышенную сырость в доме. В таком случае стоит проверить вентиляцию и выяснить, требуется ли ремонт.

Перед удалением пятен важно устранить источник влаги. Иначе плесень может появиться снова даже после тщательной очистки стены.

Как удалить плесень с обоев

Способ обработки зависит от типа обоев и масштаба поражения. Сначала поверхность рекомендуется очистить от пыли (например, осторожно пропылесосить, чтобы мусор и споры не распространялись во время дальнейшей уборки).

Для моющихся или окрашенных эмульсионной краской обоев можно использовать теплую воду с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Перед обработкой средство желательно проверить на малозаметном участке стены.

Перед обработкой средство желательно проверить на малозаметном участке стены
Перед обработкой средство желательно проверить на малозаметном участке стены / Фото: скриншот с Youtube

Также предлагается приготовить раствор из одной чашки воды и половины чашки дистиллированного белого уксуса.

"Налейте раствор в пульверизатор и распылите его на пораженный участок. Затем с помощью губки аккуратно протрите стены круговыми движениями, избегая намокания обоев. Чистой влажной губкой удалите раствор, после чего дайте поверхности высохнуть на воздухе", - рассказал специалист по самостоятельному ремонту Стив Дженкинс.

Процедуру можно повторять до исчезновения плесени. При этом важно не переувлажнять покрытие: вода способна повредить обои и ослабить клей.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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