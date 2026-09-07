Цены на один овощ резко пошли вверх: сколько придется заплатить за килограмм

Предложение овощей с открытого грунта сокращается, поэтому производители не исключают дальнейшего роста цен.

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В Украине начали дорожать огурцы / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

Тепличные огурцы подорожали на 20% за неделю

Актуальные цены достигают 30–55 грн/кг

Это на 44% дороже, чем год назад

В Украине начали расти цены на тепличные огурцы. Подорожание обусловлено прежде всего высоким спросом на фоне сокращения предложения этих овощей на внутреннем рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что в настоящее время украинские тепличные комбинаты устанавливают цены на огурцы в пределах 30–55 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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"Восходящий ценовой тренд обусловлен сразу несколькими факторами. Прежде всего, он является следствием сокращения предложения продукции открытого грунта из местных хозяйств. Кроме того, к сбору урожая огурцов второго оборота пока приступили не все тепличные комбинаты", - говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что сейчас тепличные огурцы стоят в среднем на 44% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

"Многие участники рынка не исключают возможности дальнейшего подорожания этой продукции из-за активного спроса", - подытожили в EastFruit.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на продукты осенью

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что Украина фактически оказалась на этапе существенного снижения цен на отдельные продукты из-за внутреннего перепроизводства.

По его словам, особенно заметной эта тенденция уже стала на рынке яиц, ведь они уже подешевели примерно на 20%.

"Цены на яйца пошли вниз, потому что некуда девать яйца. Мы сейчас находимся на этапе существенного снижения цен на продукты питания в связи с внутренним перепроизводством, которое сейчас безумно бьет по аграриям", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что осенью также может снизиться стоимость мяса.

"Мясо, вполне вероятно, станет дешевле, так как резко подешевела кормовая база", - прогнозирует Пендзин.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на морковь в Украине снижаются уже три недели подряд. В настоящее время торгово-закупочная активность на рынке остается низкой, в то время как фермерам необходимо продать довольно большие объемы этой продукции средних сортов, не пригодной для длительного хранения.

Также в Украине продолжают снижаться цены на яблоки нового урожая. Снижение цен связано со сдержанным спросом и увеличением предложения фруктов осенних сортов.

В то же время цены на картофель в Украине могут вырасти, несмотря на дешевую продукцию в разгар сбора урожая. Главный риск сезона 2026/27 проявится не осенью, а зимой и весной, когда начнет сокращаться предложение качественного товарного картофеля, пригодного для длительного хранения.

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Об источнике: EastFruit EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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