Взорван НПЗ, аэродром и объекты ПВО: детали мощных ударов по целям РФ

Главное:
- Нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в Рязан
- Поражен аэродром "Ростов-на-Дону"
В ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили несколько важных объектов страны-агрессора РФ.
В частности, удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани Рязанской области РФ, сообщает Генштаб ВСУ.
Зафиксирован пожар на территории предприятия. НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.
В Ростовской области РФ также поражен аэродром "Ростов-на-Дону". В районе объекта зафиксирован пожар.
Кроме того, в Ростовской области украинские воины поразили радиолокационную станцию "Подлет" и два ЗРПК "Панцирь-С1". Степень нанесенного ущерба уточняется.
Усиление ударов по целям РФ: важные детали
Национальная гвардия Украины намерена наращивать операции против объектов, обеспечивающих российские войска. Об этом заявил командующий НГУ Александр Пивненко, отдельно отметив логистические объекты на территории временно оккупированного Крыма.
По его словам, важную роль в таких операциях все больше играют подразделения беспилотных систем. Нацгвардия увеличивает число специалистов по управлению БПЛА и развивает разведывательные возможности, чтобы обнаруживать цели в глубине расположения российских сил.
"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств - тем эффективнее мы будем действовать", - заявил он.
Таким образом, украинская сторона рассчитывает усилить давление именно на логистические маршруты и объекты, от которых зависит снабжение российских подразделений.
Удары по целям РФ в Крыму - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее Крым подвергся очередной атаке беспилотников. В Керчи, Феодосии, Щелкино и Красноперекопске раздавались взрывы.
По данным мониторинговых каналов, под удар попали подстанция в Советском районе и нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Из-за атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.
Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове впереди ждут серьёзные проблемы. По его словам, о последствиях будущих действий Украины россияне "будут вспоминать с ужасом".
Читайте также:
- В судебном реестре появились решения по делу о документах, касающихся образования Пышного, – Кушнирук
- Нехватка ракет к ЗРК Patriot: "Флеш" раскрыл главную проблему
- Масштабные обстрелы запада Украины осенью: "Флэш" оценил реальность прогнозов
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред