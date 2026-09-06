Взорван НПЗ, аэродром и объекты ПВО: детали мощных ударов по целям РФ

В Ростовской области РФ поражен аэродром "Ростов-на-Дону" - в районе объекта зафиксирован пожар.

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Нанесены удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в Рязан

Поражен аэродром "Ростов-на-Дону"

В ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили несколько важных объектов страны-агрессора РФ.

В частности, удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани Рязанской области РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

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Зафиксирован пожар на территории предприятия. НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

В Ростовской области РФ также поражен аэродром "Ростов-на-Дону". В районе объекта зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ростовской области украинские воины поразили радиолокационную станцию "Подлет" и два ЗРПК "Панцирь-С1". Степень нанесенного ущерба уточняется.

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Усиление ударов по целям РФ: важные детали

Национальная гвардия Украины намерена наращивать операции против объектов, обеспечивающих российские войска. Об этом заявил командующий НГУ Александр Пивненко, отдельно отметив логистические объекты на территории временно оккупированного Крыма.

/ Инфографика: Главред

По его словам, важную роль в таких операциях все больше играют подразделения беспилотных систем. Нацгвардия увеличивает число специалистов по управлению БПЛА и развивает разведывательные возможности, чтобы обнаруживать цели в глубине расположения российских сил.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств - тем эффективнее мы будем действовать", - заявил он.

Таким образом, украинская сторона рассчитывает усилить давление именно на логистические маршруты и объекты, от которых зависит снабжение российских подразделений.

Удары по целям РФ в Крыму - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Крым подвергся очередной атаке беспилотников. В Керчи, Феодосии, Щелкино и Красноперекопске раздавались взрывы.

По данным мониторинговых каналов, под удар попали подстанция в Советском районе и нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Из-за атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове впереди ждут серьёзные проблемы. По его словам, о последствиях будущих действий Украины россияне "будут вспоминать с ужасом".

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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