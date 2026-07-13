Масштабные обстрелы запада Украины осенью: 'Флэш' оценил реальность прогнозов

Советник министра обороны объяснил, почему в настоящее время невозможно предсказать направление следующего ракетного удара России.

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Начнутся ли массированные обстрелы западных областей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Ключевые тезисы "Флеша":

О планах Кремля в области баллистики знает только Москва

Ракетные удары по западу Украины - лишь предположения

Точных планов России заранее никто не знает

Россия может наносить новые удары по различным регионам Украины, однако конкретные планы оккупантов пока неизвестны. Любые прогнозы относительно возможного переноса массированных атак на западные области остаются лишь предположениями. Об этом в интервью Главреду рассказал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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Недавно мэр Ивано-Франковска Руслана Марцинкив заявил о том, что уже к осени масштабные обстрелы, подобные тем, которые сейчас переживает Киев, могут начаться и в западных областях. Бескрестнов оценил, насколько обоснованны подобные прогнозы.

"Это все версии, догадки, предположения. Например, я могу подсчитать, сколько у них запасов ракет, потому что есть определенные данные, на которые можно опираться. Могу предоставить еще какую-то информацию. Но что касается планов РФ, то это знает только руководство России", - отметил он.

Он подчеркнул, что подобные дискуссии возникают и по поводу возможного наступления россиян на Черниговскую область или использования территории Беларуси для новых атак. Однако, по его словам, без достоверной информации такие предположения остаются лишь сценариями.

"Никто, кроме руководства России, не знает, какие у них планы. Они могут завтра взять весь запас баллистического оружия и обстрелять Днепр. А могут не делать этого и обстрелять Киев. А могут вообще не стрелять. Никто точно не знает, что у них на уме", - добавил "Флеш".

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Какова цель массированных ударов РФ - объяснение ГУР

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью изданию"Апостроф" заявил, что массированные удары России по гражданским объектам Украины не преследуют значимой военной цели. Главной задачей Кремля является запугивание населения и дестабилизация ситуации внутри страны.

По его словам, при планировании ракетных ударов Россия учитывает несколько факторов. В частности, в Москве анализируют эффективность украинской системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Вторым фактором являются технические возможности самого российского оружия. Скибицкий отметил, что, несмотря на заявления Кремля о "высокоточных" ракетах, у РФ есть проблемы с достижением заявленных характеристик.

Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

"Калибр", крылатая ракета Х-101, "Искандеры" не могут достичь точности менее 30 м, например. Проводится много исследовательских работ с целью модернизации, но точность - это проблемный вопрос для РФ, хотя они и заявляют, что это очень-очень высокоточное оружие", - отметил генерал-майор.

В то же время главной целью части ударов, по словам Скибицкого, является психологическое воздействие на украинцев. Россия намеренно атакует жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры, чтобы посеять страх и создать ощущение нестабильности.

Удары по Украине - новости по теме

Россия может нанести новый воздушный удар по Украине уже в ближайшие дни, но он, вероятно, будет менее масштабным, чем атаки 2 и 6 июля. Масштаб обстрела зависит от времени, которое у РФ будет на восстановление своих ударных возможностей, отметил обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как сообщал Главред, Россия использует реактивные БПЛА для разведки и подготовки возможных ударов. За первую неделю июля РФ применила более 1400 дронов-камикадзе и приманок, большинство из которых было уничтожено украинской ПВО.

Кроме того, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что Россия может усилить массированные атаки на западные регионы Украины уже осенью, в частности в сентябре-октябре. По его словам, вероятно, основную роль в таких ударах будут играть дроны-камикадзе типа "Шахед" и "Гербера".

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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