Никакие не 'костилі': как на украинском правильно назвать опоры для ходьбы

В украинском языке для этого медицинского приспособления используется другое слово.

https://glavred.info/culture/nikakie-ne-kostili-kak-na-ukrainskom-pravilno-nazvat-opory-dlya-hodby-10780211.html Ссылка скопирована

Как правильно назвать "костыли" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

видео дня

Вы узнаете:

Какое слово на украинском языке правильное - "милиці" или "костилі"

Откуда в язык попал русизм "костиль"

Какие синонимы имеет слово "милиця"

В украинском языке существует четкий собственный термин для обозначения опоры, которой пользуются люди после травмы или во время реабилитации, и слово "костиль" к нему не имеет никакого отношения. В словарях "костиль" называют совсем другой предмет - металлический стержень или деталь механизма, а не медицинское приспособление, пишет 24 канал.

Многие люди даже не замечают, что употребляют русизмы, - настолько привычно эти слова звучат в быту, на телевидении или в разговорах вокруг. Медицинская лексика не исключение: слово "костилі" настолько прижилось в повседневной речи, что мало кто задумывается о его истинном происхождении.

Откуда происходит слово "милиця"

Академический "Словарь украинского языка", словарь "Горох" и медицинская литература единодушны: правильный вариант - "милиці". Это слово имеет древние славянские корни и связано с праславянским корнем, означающим опору, подпору или жердину.

Первоначально "милицею" называли любую палку, помогавшую человеку держаться на ногах или передвигаться, и лишь со временем значение слова сузилось до конкретной формы опоры - высокой, с перекладиной под подмышками или с упором на локоть.

В украинском языке есть и другие синонимы этого слова - "костур", "костуль", "клюка", "патериця", "ковінька", "ціпок", "ґерлиґа". Все они фиксируются в художественной литературе и словарях ещё задолго до ХХ века и не нуждаются ни в какой замене.

А откуда взялся "костиль"

Слово "костиль" пришло из русского языка, и изначально к медицине оно не имело никакого отношения. Так называли большой металлический гвоздь с загнутым концом, которым крепили рельсы к деревянным шпалам, и лишь из-за внешнего сходства это название перешло на опору для ходьбы.

В украинских словарях слово "костиль" также существует, но со своим, техническим значением.

"Металлический стержень, заостренный с одного конца и расширенный или загнутый под прямым углом с другого; приспособление для опоры в некоторых машинах, механизмах и т. п.; железное отверстие в пиле для деревянной ручки", - приводят словари.

Украинский и русский языки в этом вопросе пошли разными путями: украинский сохранил древнее слово "милиця", тогда как в русском закрепилось "костыль". В то же время "костиль" имеет и переносное значение - как временное, несовершенное решение проблемы.

"Это решение стало лишь костылем, а не настоящим решением проблемы", - приводят пример языковеды, отмечая, что в таком контексте подойдет и слово "милиця".

В сфере информационных технологий программисты тоже используют выражение "код на костылях" - для обозначения временного, неидеального решения. Когда же речь идет об опоре для ходьбы после травмы, на украинском языке правильно говорить "ходити на милицях", "спертися на милиці" или "лікар порадив милиці", а "костиль" лучше оставить в качестве инженерного термина.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред