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Нет денег: стала известная неприглядная правда про принца Гарри

Алена Кюпели
12 июля 2026, 17:16
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У принца Гарри снова обнаружились проблемы, но теперь уже с деньгами.
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри приехали в Лондон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, instagram.com/aseverofficial

Кратко:

  • Что случилось у Гарри
  • Почему вокруг его поездки в Англию столько шума

У принца Гарри выдалась шокирующая неделя - и теперь ему, возможно, придётся полагаться на помощь друзей, чтобы оплатить миллионные судебные издержки.

Как сообщает Page Six, поездка Гарри в Великобританию на этой неделе превратилась в унизительный фарс, но в пятницу был и светлый момент: после нескольких дней слухов и брифингов от источников в Сассексах и инсайдеров королевской семьи Гарри наконец-то добился своего и встретился с королём Чарльзом и королевой Камиллой вместе со своей женой Меган Маркл и их детьми.

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Принц Гарри с детьми
Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

Наконец, Гарри отправился в Хайгроув, загородное поместье своего отца, где Чарльз и Камилла воссоединились с детьми впервые за четыре года.

Источники в королевской семье в Великобритании описали прошедшую неделю как "хаотичную" для герцога Сассекского, чьи представители в понедельник утром объявили, что он принял приглашение остановиться в Букингемском дворце - однако вскоре дворец публично отозвал это предложение.

Собщалось, что Гарри лично общался с сотрудниками своего отца и сначала, в субботу, сказал им, что ему не нужна комната, а затем через несколько часов передумал. Дворец заявил, что он пропустил установленный ими срок.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Финансы принца Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские тратят около 3 миллионов долларов в год на охрану, и, как сообщает Page Six, у них два ипотечных кредита на их дом стоимостью 14,5 миллионов долларов в Монтесито, Калифорния.

Они потеряли эксклюзивный контракт с Netflix на производство фильмов, но по-прежнему имеют право первого просмотра проектов под своим продюсерским лейблом Archewell. По состоянию на пятницу, два фильма, которые они продюсируют, основанные на популярных книгах "Встретимся у озера" и "Свадебная дата", уже более года находятся в стадии разработки.

Также находится в разработке их полнометражный фильм для Netflix, основанный на мемуарах майора британской армии Адама Джоуэтта "Нет выхода: пронзительная правдивая история людей в осаде", хотя, как отметил источник в индустрии, этот проект был анонсирован только в мае.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее легендарная барбадосская певица Рианна, которая не так давно стала мамой в третий раз вместе со своим партнером A$AP Rocky, по слухам, беременна в третий раз.

Ранее также известный кулинар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская решила отправиться за границу после громкого скандала, связанного с жестоким обращением с животными. В своем Instagram знаменитость анонсировала, что будет работать шефом на яхте.

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О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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