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Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Алена Кюпели
10 июля 2026, 22:09
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Гарри и Меган все же решились привезти своих детей к дедушке в Великобританию.
Внуки приехали в гости к королю
Внуки приехали в гости к королю / Коллаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily, meghan

Кратко:

  • Что известно о визите Гарри в Англию
  • Будут ли фото легендарной встречи

Дети принца Гарри и Меган Маркл воссоединились со своим дедушкой, королем Чарльзом, впервые за четыре года.

Как пишет Page Six, Букингемский дворец подтвердил, что Чарльз и королева Камилла принимали Гарри, Маркл и их двоих детей - принца Арчи, 7 лет, и принцессу Лилибет, 5 лет - в Хайгроув-Хаусе в пятницу.

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Фотографии их воссоединения в частной загородной резиденции короля в Глостершире, пока не планируется публиковать.

Принц Гарри с детьми
Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

В последний раз 77-летний Чарльз воссоединялся со своими внуками в 2022 году, когда они присутствовали на Платиновом юбилее королевы Елизаветы II.

Возвращение семьи в Англию происходит на фоне неопределенности относительно поездки Маркл и детей через океан из-за опасений по поводу безопасности.

В июне Page Six сообщила, что вся семья, проживающая в Монтесито, Калифорния, собирается отправиться через океан, чтобы встретиться с Чарльзом.

Меган Маркл показала дочь Лилибет
Меган Маркл ранее показала дочь Лилибет / Фото Instagram/meghan

Однако к июлю эти планы были отменены после того, как им было отказано в обеспечении безопасности за счет налогоплательщиков. "Их планы навестить семью, друзей и посетить различные благотворительные организации, близкие сердцу герцога, были сорваны в последний момент", - сообщил тогда источник Guardian.

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