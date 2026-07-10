Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Кратко:
- Что известно о визите Гарри в Англию
- Будут ли фото легендарной встречи
Дети принца Гарри и Меган Маркл воссоединились со своим дедушкой, королем Чарльзом, впервые за четыре года.
Как пишет Page Six, Букингемский дворец подтвердил, что Чарльз и королева Камилла принимали Гарри, Маркл и их двоих детей - принца Арчи, 7 лет, и принцессу Лилибет, 5 лет - в Хайгроув-Хаусе в пятницу.
Фотографии их воссоединения в частной загородной резиденции короля в Глостершире, пока не планируется публиковать.
В последний раз 77-летний Чарльз воссоединялся со своими внуками в 2022 году, когда они присутствовали на Платиновом юбилее королевы Елизаветы II.
Возвращение семьи в Англию происходит на фоне неопределенности относительно поездки Маркл и детей через океан из-за опасений по поводу безопасности.
В июне Page Six сообщила, что вся семья, проживающая в Монтесито, Калифорния, собирается отправиться через океан, чтобы встретиться с Чарльзом.
Однако к июлю эти планы были отменены после того, как им было отказано в обеспечении безопасности за счет налогоплательщиков. "Их планы навестить семью, друзей и посетить различные благотворительные организации, близкие сердцу герцога, были сорваны в последний момент", - сообщил тогда источник Guardian.
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О персоне: король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
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