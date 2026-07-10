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В окружении Путина поддерживают Украину в вопросе прекращения войны - Зеленский

Руслана Заклинская
10 июля 2026, 21:53обновлено 10 июля, 22:27
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Президент Украины раскрыл неожиданную деталь об отношении окружения Путина к войне.
В окружении Путина поддерживают Украину в вопросе прекращения войны - Зеленский
В окружении Путина поддерживают мир с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео kremlin.ru

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Среди окружения Путина есть люди, которые поддерживают прекращение войны
  • Украина предложила шаги для приближения мира
  • Кремль пока не демонстрирует готовности прекратить боевые действия

В ближайшем окружении российского лидера Владимира Путина есть люди, которые поддерживают намерение Украины завершить войну и понимают, что миру нет альтернативы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

По словам президента, Украина уже предложила собственные инициативы, которые могут приблизить справедливый мир, однако Кремль до сих пор не демонстрирует готовности прекратить боевые действия. В то же время в России углубляется топливный кризис на фоне регулярных ударов украинских Сил обороны по военной и топливной инфраструктуре страны-агрессора.

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"Бензиновый кризис усугубляется вполне справедливо в ответ на нежелание Путина закончить эту войну. Мы выдвинули предложения, как приблизить мир", - подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что в России постепенно растет осознание последствий затягивания войны и отсутствия альтернативы мирному урегулированию.

"Мы имеем поддержку не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина в вопросе мира. Там понимают, что происходит, и что у мира нет альтернатив", - подчеркнул Зеленский.

Как США помогают с ударами по РФ - объяснение эксперта

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал Главреду, что президент США Дональд Трамп положительно относится к ударам Украины по целям в глубине территории России, поскольку считает, что такие действия могут способствовать завершению войны. Речь идет не только о разрешении Украине наносить удары по РФ, но и о помощи со стороны Вашингтона.

"Мы уже давно действуем без разрешений. Раньше мы зависели от американских разрешений, потому что США бесплатно предоставляли нам оружие. Теперь они его не предоставляют - мы покупаем его. Поэтому у нас нет обязательств и ограничений относительно того, где, как и каким образом использовать приобретенное американское вооружение", - пояснил эксперт.

По мнению Фесенко, помощь США заключается прежде всего в предоставлении спутниковой разведывательной информации, то есть координат целей и данных, которые помогают прокладывать маршруты в обход российских систем ПВО.

Удары Украины по России - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районах Керчи, Саков и Евпатории. По данным мониторинговых каналов, под ударом оказалась электроподстанция "Майнаки" в Евпатории.

Также соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что Украина осенью 2026 года планирует начать летные испытания собственной баллистической ракеты, в частности по целям на территории России. Первыми целями могут стать хорошо защищенные военные объекты РФ и Москва.

Президент Владимир Зеленский сообщил о создании в составе ВСУ Командования дальнего воздействия, которое будет координировать все ресурсы для нанесения ударов по военному потенциалу РФ. Также он подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования.

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Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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