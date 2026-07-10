РФ ударила по центру Запорожья: есть разрушения и много раненых, людей эвакуируют

В результате российской атаки по меньшей мере 15 частных домов разрушены и повреждены.

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Атака на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: ОВА

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Россияне ударили по центру Запорожья авиабомбами

Предварительно известно о погибших и раненых

Жителей поврежденной многоэтажки эвакуируют

Российские войска атаковали центр Запорожья авиабомбами. В результате удара погиб как минимум один человек, число раненых растет.

По предварительным данным, ранения получили как минимум 3 человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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"Погиб человек, произошло возгорание автомобилей и дома - продолжают поступать сведения о последствиях вражеской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

Позже в ОВА сообщили, что число пострадавших возросло до четырёх. Среди раненых - ребёнок.

Кроме того, в Запорожье начали эвакуацию жителей поврежденного многоэтажного дома. В результате удара управляемыми авиабомбами разрушены жилые и нежилые здания.

"На данный момент опасность не миновала. Известно о неразорвавшихся боеприпасах. Поэтому важно находиться в безопасности и следовать указаниям полицейских и спасателей", - предупреждают в ОВА.

В результате российской атаки по меньшей мере 15 частных домов разрушены и повреждены.

Спасатели продолжают ликвидировать возникшие после удара пожары. Также идет фиксация последствий российской атаки.

КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 8 июля российские войска атаковали Одессу с применением баллистических ракет. Известно о 4 погибших и 7 раненых.

Напомним, как писал Главред, утром 8 июля начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил о ракетном ударе по Киеву. Спасатели зафиксировали пожары в административных зданиях и складских помещениях. По данным ГСЧС, пострадали два человека, один был госпитализирован.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении вражеского беспилотника в Деснянском районе. Кличко уточнил, что БПЛА упал рядом с газораспределительной станцией, и на место выехали экстренные службы. По обновленным данным, в результате этой атаки пострадали восемь человек, один человек погиб.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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