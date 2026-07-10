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Почему 11 июля нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
10 июля 2026, 11:54
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11 июля не рекомендовали ничего выносить из дома и одалживать: ни денег, ни продуктов, ведь вместе с этим, по поверьям, могло "уйти" благополучие из дома.
Какой церковный праздник 11 июля
Какой церковный праздник 11 июля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 11 июля
  • Что можно делать 11 июля
  • Что нельзя делать 11 июля

В субботу, 11 июля, по православному календарю чтят память святой равноапостольной княгини Киевской Ольги. Ее духовный и государственный путь оказал огромное влияние на историю страны и стал важным шагом на пути к последующему Крещению Руси. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 июля

Княгиня Ольга завершила земную жизнь около 969 года в Киеве. Она вошла в историю как мудрая правительница, реформатор и одна из ключевых фигур в становлении христианства в Киевской Руси. После крещения в Константинополе княгиня активно поддерживала распространение новой веры, стремясь укрепить христианские традиции при княжеском дворе и в государстве.

видео дня

Особое внимание Ольга уделяла воспитанию своего внука Владимира, стараясь привить ему христианские ценности. Хотя княгиня не дожила до официального Крещения Руси, именно ее деятельность во многом подготовила почву для этого исторического события.

Последние годы жизни она посвятила молитве, благотворительности и духовному служению. Летописцы отмечали ее мудрость, смирение и искреннюю преданность христианской вере.

День памяти святой мученицы Евфимии

Также 11 июля православная церковь чтит память святой великомученицы Евфимии Всехвальной, ставшей символом стойкости и непоколебимой веры.

Согласно церковному преданию, Евфимия родилась в благочестивой семье и с ранних лет отличалась глубокой религиозностью. Несмотря на соблазны мирской жизни, она сознательно посвятила себя служению Христу, укрепляя свою веру и духовную жизнь.

Во время гонений на христиан Евфимию арестовали вместе с другими верующими. Она перенесла тяжелые пытки, однако не отказалась от своих убеждений. Правители пытались склонить ее к отречению от христианства, обещая свободу и богатство, но мученица осталась верна своей вере.

По преданию, Евфимия приняла мученическую смерть с молитвой, став примером самоотверженности и духовной стойкости для многих поколений христиан.

Особое место в церковной истории занимает чудо, связанное с ее именем, которое произошло во время Четвертого Вселенского собора в Халкидоне в 451 году. Согласно преданию, во время богословского спора между православными и монофизитами в гробницу святой были положены два свитка с изложением вероучения сторон.

После общей молитвы гробница открылась, и, как рассказывает церковное предание, святая Евфимия удерживала православное исповедание, что было воспринято участниками собора как подтверждение истинности православного учения.

Приметы 11 июля

  • Если утром 11 июля много росы, день будет жарким и ясным, а лето еще долго будет держать тепло.
  • Если ветер меняет направление несколько раз в день - ждите неустойчивую погоду в ближайшую неделю.
  • Громкое пение птиц утром - в хорошую, сухую погоду.

Что нельзя делать 11 июля

В этот день не одобряли лишнюю домашнюю суету и тяжелую рутинную работу - стирку, уборку или шитье считали неуместными. Также не рекомендовали ничего выносить из дома и одалживать - ни денег, ни продуктов, ведь вместе с этим, по поверьям, могло "уйти" благополучие и достаток из дома.

Что можно делать 11 июля

День Ольги в народной традиции считали особенно благоприятным для любых работ с землей и растениями. В это время охотно пересаживали цветы, подкармливали грядки, пололи огород - верили, что все сделанное 11 июля на земле дает усиленный результат и приносит двойную отдачу.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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