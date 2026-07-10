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До какого возраста нужно воспитывать ребенка: неожиданный ответ психолога

Анна Косик
10 июля 2026, 11:58
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Специалистка объяснила, в каком возрасте родители оказывают наибольшее влияние на ребенка.
родители и дети
Психолог объяснила, как может измениться поведение подростка / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Pixabay

Вы узнаете:

  • В каком возрасте родители закладывают у ребенка базовые модели поведения
  • Как можно перевоспитать подростка

Воспитание ребенка - сложный процесс, и нет однозначного ответа, когда его нужно начинать и заканчивать. Однако психолог Марина Романенко объяснила, когда родители закладывают основы личности ребенка.

Главред узнал, что на своем YouTube-канале она рассказала, до какого возраста формируется характер ребенка и когда родители оказывают наибольшее влияние на своего чада.

видео дня

Психолог отметила, что больше всего родители закладывают в ребенка до 6–8 лет. В последующие годы происходит закрепление базовых моделей поведения, ценностей и жизненных установок.

Можно ли перевоспитать подростка

Несмотря на распространенное мнение, что после определенного возраста изменить ребенка уже невозможно, психолог убеждена, что положительный пример родителей способен повлиять даже на подростков.

"И если вы даже в 16 лет, когда уже якобы всё воспитано правильно или неправильно, измените своё поведение, вы продемонстрируете другую стратегию своему подростку, и он сможет принять её", - отмечает эксперт.

То есть изменения в поведении самих родителей могут стать важным примером для ребенка независимо от его возраста.

Не поздно ли меняться во взрослом возрасте

Психолог подчеркивает, что обучение и развитие человека продолжаются на протяжении всей жизни.

"То есть никогда не поздно, и в 30 лет не поздно. Потому что человек учится всю свою жизнь, может менять свои стратегии всю жизнь. Это не очень просто, когда мы уже достаточно взрослые, но это возможно", - подчеркнула она.

Смотрите видео с объяснением психолога:

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О персоне: Марина Романенко

Марина Романенко - практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

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