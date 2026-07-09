"У Путина больше нет преимущества": Зеленский раскрыл главный результат переговоров с Трампом

После встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявил о новых возможностях для Украины в сфере ПВО, обороны, дипломатии и приближения мира.

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Саммит НАТО - Зеленский заявил о "окне возможностей" для мира / Коллаж: Главред

О чем заявил Зеленский по итогам саммита НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом на саммите НАТО открыла для Киева "окно возможностей" для приближения справедливого мира. Главред выяснил, что именно Зеленский рассказал журналистам об итогах саммита НАТО в Анкаре.

Почему Зеленский считает, что сейчас у Киева появилось "окно возможностей"

Отвечая на вопрос о том, изменила ли встреча с Трампом видение перспектив мира, Владимир Зеленский пояснил: речь идет не об абстрактной надежде, а о конкретном укреплении позиций Украины на поле боя и в воздухе. Президент поблагодарил военных за результаты, которые, по его словам, дают дипломатии реальную основу для продвижения вперед.

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"Путин, знает он об этом или нет, но он точно получает информацию и понимает, что сейчас у него нет преимущества. Есть баллистика, есть действительно такие абсолютно трагические и страшные удары по гражданскому населению нашего государства, но это единственное преимущество, которое у него осталось. Больше ничего нет. И это видят все", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает Новини.Live.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Может ли Путин во время личного общения повлиять на позицию Трампа

Зеленский признал, что Кремль не желает Киеву ничего хорошего. Однако он подчеркнул важность договоренностей, достигнутых с американским лидером, и необходимость двигаться дальше без колебаний.

"Сейчас главное - без колебаний, без пауз, все наши договоренности довести до нужного для нас, для мира результата. Во время встречи Трамп был очень конструктивен. Надо продолжать в том же направлении", - отметил президент.

Собственное производство Patriot и почему США согласовали лицензию

Зеленский подчеркнул, что собственной противоракетной системы в Украине до сих пор нет, поэтому Киев сейчас движется по трем направлениям: получение лицензии от США, финансирование через европейскую программу для закупки ракет ПАК-2 и ПАК-3, а также двусторонние переговоры с отдельными партнерами.

Решение о лицензии на производство Patriot глава государства считает результатом подробных переговоров с американской делегацией. По его словам, Трамп неоднократно подчеркивал, что сегодня производить такие системы технологически способны лишь две-три страны в мире, и Вашингтон признал Украину готовой к этому.

"Это говорит о том, что для Украины это приоритет номер один. Теперь нужно, чтобы наши дипломаты, Министерство иностранных дел и Министерство обороны договорились обо всех остальных технических деталях. Чем раньше договоримся - тем раньше сможем производить Patriot", - пояснил президент.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Когда Украина получит ракеты ПАК-3 от европейских партнеров

Что касается сроков производства и поставки ракет, президент разграничил два уровня: политическое решение он назвал принятым лично с Трампом, тогда как конкретные графики с европейцами еще согласовываются.

"В ближайшие дни мы получим пакет помощи от США. Также у меня были отдельные договоренности с европейцами - там пока нет конкретных дат, но будут дополнительные ПАК-3. Мы решаем этот вопрос позитивно. Теперь очень важно, чтобы наши технические группы начали над этим работать без перерывов", - подытожил глава государства.

PURL / Инфографика: Главред

Готова ли Япония сотрудничать с Украиной через компанию Mitsubishi

Логическим продолжением темы ракетного производства стал вопрос об опыте Японии, чья компания Mitsubishi уже занимается лицензионным выпуском Patriot американского образца. Зеленский назвал этот пример одним из самых убедительных в мире и выразил готовность Киева к обмену технологиями.

"Мы бы хотели видеть их в Украине, безусловно, с удовольствием. Мы очень уважаем Японию, их технологии и развитие. Со своей стороны мы готовы делиться собственными наработками. Я уверен, что во многих направлениях у нас будет общее видение", - добавил президент.

Глобальный дефицит ПВО: рассчитывает ли Украина на французские SAMP/T

От темы лицензии на Patriot разговор перешел к более широкому вопросу нехватки антибаллистических систем в мире. Представитель Reuters поинтересовался французскими комплексами SAMP/T. Владимир Зеленский объяснил, что дефицит подобной техники является глобальной проблемой.

"Балистика - большая угроза для всего мира. Антибаллистических ракет очень мало. Антибаллистических систем совсем мало. Большой дефицит. Мы знаем Patriot, потому что во время войны они прошли соответствующие испытания, они работают очень эффективно", - сказал президент.

Зеленский подтвердил, что Киев подписал документ с Эммануэлем Макроном о поставках SAMP/T. В то же время он признал, что из-за ограниченного производства вопрос поставок остается делом времени.

"Это не самая дешёвая система, не дешёвые ракеты. Мы очень рассчитываем, что благодаря нашим договоренностям с Францией мы получим соответствующие системы. Но и с "Патриотом", и с SAMP/T - это вопрос времени. Производство очень небольшое, очереди разных стран очень длинные", - отметил Зеленский.

SAMP/T / Инфографика: Главред

Что такое украинский проект "ФРЕЯ" и почему на него рассчитывают

Объяснив ограничения зарубежных поставок, глава государства перешел к альтернативному пути - собственной разработке, которую Киев продвигает под названием "ФРЕЯ". По словам Зеленского, украинским здесь является сама ракета, тогда как радары, системы управления и другие компоненты должны предоставить восемь стран-партнеров.

"Поэтому наше лидерство - это "ФРЕЯ", ведь ракета украинского производства. Очень рассчитываю на успех этого проекта. Если в ближайшие дни или недели партнеры нас поддержат, это будет большая помощь и большой прорыв для украинского оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул президент.

Увеличилось ли в НАТО число сторонников вступления Украины

В ответ на вопрос о том, изменилось ли отношение лидеров Альянса к будущему членству Киева, Зеленский отметил, что дискуссия продолжается уже много лет. Однако в настоящее время число открытых сторонников вступления Украины выросло, поскольку партнеры признают высокий уровень украинского оборонно-промышленного комплекса и армии.

"НАТО признает, что обороноспособность Альянса с Украиной только выиграет. Нашу армию все уважают, страну все уважают, наши технологические компании все уважают и хотели бы укрепиться за счет Украины", - сказал глава государства.

Что Зеленский сказал о Ельцине и последствиях войны для экономики России

Зеленский отметил, что Украина уже смогла существенно подорвать энергетическую стабильность России, из-за чего страна-агрессор, десятилетиями зарабатывавшая на экспорте нефтепродуктов, теперь вынуждена искать возможности для закупки топлива за рубежом.

По словам главы государства, сама попытка Кремля наладить импорт топлива выглядит абсурдно на фоне прежних экономических мощностей России.

"Честно говоря, ваш вопрос звучит как исторический анекдот. Страна, экономика которой всегда была ориентирована на экспорт собственных энергоносителей, сегодня занимается тем, чтобы где-то найти топливо и каким-то образом увеличить возможности его закупки и импорта. Поэтому, помешала ли Украина? Уже помешала. Мы уже это сделали", - подчеркнул президент.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Анализируя долгосрочные последствия войны для российской экономики, президент обратил внимание на то, как изменилась её энергетическая сфера: РФ традиционно была экспортером, а теперь вынуждена искать топливо для собственных нужд. Это обстоятельство, по словам Зеленского, ставит под сомнение кадровые решения Кремля в прошлом.

"Если бы Ельцин знал, что через 20 с лишним лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители, и из-за того, что она сама по глупости решила развязать войну, я думаю, что Ельцин выбрал бы другого преемника", - сказал Зеленский журналистам.

На каком этапе находятся переговоры по соглашению о дронах между Украиной и США

Также в рамках брифинга речь зашла о технологическом сотрудничестве с Вашингтоном в сфере беспилотников. Зеленский уточнил, что сейчас продолжается переходный этап: американская сторона уже получает от Украины образцы воздушных и морских дронов для испытаний, и только после этого стороны приступят к окончательному подписанию соглашения (Drone Deal).

"Пока что Drone Deal между Украиной и Америкой не подписано. Но есть некоторые документы, которые уже заключены для того, чтобы американская сторона могла получить от Украины различные виды техники для испытаний. И мы получаем очень положительный фидбек, это факт", - рассказал президент.

Как Китай отреагировал на ядерные угрозы Кремля

Отдельной темой дипломатического блока стала роль Пекина в возможном завершении войны. Зеленский уточнил, что детали разговора с Дональдом Трампом по поводу Китая остаются конфиденциальными, зато передал жесткий сигнал, который ему передали европейские лидеры после общения с китайской стороной.

"Мне кажется, что это впервые они очень четко и очень жестко отреагировали, как сказали мне лидеры, в ультимативной форме: не может быть даже мыслей о применении ядерного оружия", - рассказал Зеленский.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Расследование взрыва на складе боеприпасов в Вишневом

Также Зеленский назвал ситуацию в Вишневом ужасающей и подтвердил, что уже получил отчеты от СБУ, МВД и Генеральной прокуратуры. Известно, что объект принадлежал одному из предприятий "Укроборонпрома".

"Враг нанёс удар по этому складу, пострадало большое количество людей, есть значительные потери. Возбуждено уголовное дело. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности и, безусловно, будут уволены из "Укроборонпрома", - резюмировал Зеленский.

О чем Зеленский говорил с президентом Польши

Комментируя встречу с польской стороной и заявление Кароля Навроцкого о том, что в исторических спорах согласия пока не достигнуто, Владимир Зеленский подчеркнул, что компромисс все равно возможен. Сами переговоры с президентом Польши он назвал длительными и конструктивными.

"Я считаю, что у нас была важная встреча с президентом Польши, достаточно длительная и конструктивная. Мы обсудили приоритетные вопросы. Безусловно, это безопасность, и мы понимаем, что здесь у нас общий враг - и это Россия. Далее - это экономика. Мы в Гданьске провели, на мой взгляд, успешную конференцию по восстановлению и реконструкции Украины. Польский бизнес заинтересован, и мы открыты для наших польских партнеров. А также обсуждали исторические вопросы. На мой взгляд, нам нужно проявлять конструктивность и деликатность, чтобы не разрушить важные, дружеские, соседские отношения между Украиной и Польшей", - заявил президент.

Нападение на военнослужащих ТЦК во Львове: реакция президента

Также журналисты попросили главу государства прокомментировать резонансный инцидент во Львове, где накануне произошло нападение на военнослужащих территориального центра комплектования. Зеленский осудил агрессию в отношении военных и отметил, что правоохранители уже занимаются этим делом.

"История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. Некоторые детали мне сегодня доложил министр Игорь Клименко. Министерство внутренних дел будет разбираться с этим, безусловно, в рамках действующего законодательства, а Министерство обороны должно сделать все, что они обещали", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Каковы результаты переговоров Зеленского и Трампа - комментарий политолога

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью "Главред" обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа относительно украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам политолога, отвечая на соответствующий вопрос, Трамп сначала предложил высказаться государственному секретарю Марко Рубио, который положительно оценил действия Украины. После этого американский президент отметил, что такая эскалация может способствовать завершению войны.

Фесенко считает, что это заявление свидетельствует о заметном изменении риторики Трампа в отношении Украины и ее роли в переговорном процессе по сравнению с предыдущими месяцами.

По мнению эксперта, такая позиция может быть признаком изменения отношения американского лидера к Украине и её действиям в войне.

"Он больше не сказал ни слова о том, что у Украины нет "козырей". Наоборот - проявил уважение. Именно военные успехи Украины стали определяющим фактором изменения позиции Трампа", - подытожил он.

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О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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