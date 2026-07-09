Теперь там никто не живет: РФ убила дроном последнюю жительницу села на Харьковщине

Погибшая работала в Дергачевской центральной больнице.

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Россияне убили женщину в Харьковской области / коллаж: Главред, фото: deepstatemap, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Харьковской области дрон РФ убил жительницу приграничного села

Погибшая была последней жительницей Токаревки Второй

Местные власти призвали людей эвакуироваться

В среду, 8 июля, российские оккупанты убили с помощью дрона жительницу села Токаровка Вторая в Харьковской области. Женщина была последним человеком, который там оставался и жил. Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

По его словам, вчера после 18:00 российский FPV-дрон атаковал гражданскую женщину. Жительница села шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой.

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"57-летняя жительница Токаровки Второй получила многочисленные осколочные ранения и была доставлена в Дергачевскую больницу. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь женщины, однако она скончалась от полученных травм", - добавил начальник МВА.

Задоренко подчеркнул, что погибшая работала в Дергачевской центральной больнице и оставалась последней и единственной жительницей села Токаровка Вторая, расположенного в 10-километровой приграничной зоне.

Он также призвал жителей близлежащих сел эвакуироваться, чтобы избежать подобных ситуаций и сохранить жизнь.

Напомним, как сообщал Главред, 2 июля в результате массированной российской атаки на Киев погиб охранник территории, где расположен офис телеканала "Исландия". Мужчину звали Владимир, он был жителем Сумской области. Коллеги знали его как "дядя Вова". Перед смертью он спас другого человека, выведя его из опасной зоны во время обстрела.

Во время массированной атаки на Днепр в ночь на 2 июня погиб спасатель - заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся на вызов, чтобы спасать людей.

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О персоне: Вячеслав Задоренко Вячеслав Задоренко - украинский политик и деятель местного самоуправления, мэр Дергачей с 19 ноября 2020 года, начальник Дергачевской городской военной администрации с 14 октября 2022 года. С мая по сентябрь 2010 года был советником председателя Дергачевского районного совета, с ноября 2010 года по ноябрь 2020 года - главой поселка Козачолопан, пишет Википедия.

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