Спас человека ценой собственной жизни: в Киеве погиб охранник 'дядя Вова'

Мужчина проявил наибольшую мужественность в последние минуты своей жизни.

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Погиб охранник телеканала "Исландия" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ikrussss, pixabay

Кратко:

Во время атаки на Киев погиб охранник телеканала "Исландия"

Перед смертью он спас другого человека

Офис телеканала также подвергся значительным разрушениям

2 июля в результате массированной российской атаки на Киев погиб охранник территории, где расположен офис телеканала "Исландия". Об этом сообщил совладелец телеканала Александр Барабошко.

Мужчину звали Владимир, он был жителем Сумской области. Коллеги знали его как "дядя Вова". Перед смертью он спас другого человека, выведя его из опасной зоны во время обстрела.

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"В эту страшную ночь погиб дядя Вова. Именно так мы его называли. Работал охранником. Следил за территорией, где расположен офис канала "Исландия"", - говорится в сообщении.

По его словам, Владимир был человеком, который знал все, что происходило на территории, заботился о бездомных кошках, встречал военных и помогал волонтерам отправлять автомобили на фронт.

"Погиб украинец, который честно выполнял свою работу и любил ее", - подчеркнул Барабошко.

Он добавил, что наибольшее проявление мужества Владимир продемонстрировал в последние минуты своей жизни, ведь вместе с ним от обстрелов укрывался еще один человек.

"Дядя Вова открывал металлические ворота, чтобы выпустить парня, который побежал, и это его спасло. Дядя Вова не спасся", - сказал совладелец телеканала.

Барабошко также рассказал, что в результате атаки было разрушено офисное помещение телеканала и поврежден автомобиль, который планировали передать украинским военным на Запорожское направление.

"Неясно, как это восстанавливать, но это ничто по сравнению с человеческой жизнью. Светлая память светлому человеку!", - подытожил он.

Охранник "дядя Вова" погиб в результате российского удара / фото: facebook.com/ikrussss

Особенность ночной атаки РФ на Киев

Авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что удар по Киеву был не просто комбинированным. В частности, большое количество различных целей сошлось в одном временном промежутке.

Он подчеркнул, что россияне одновременно применяли баллистические ракеты, реактивные баллажирующие боеприпасы типа "Бандероль" и гиперзвуковые "Цирконы".

"Все удары направлены против гражданского населения с целью оказания психологического давления", - убежден эксперт.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Удар по Киеву - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет. 3 июля в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу.

Российский удар полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Бориспольском районе Киевской области поврежден автосалон. Известно, что речь идет об автосалоне Porsche в Борисполе. По предварительным данным, сгорели два автомобиля.

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О персоне: Богдан Долинце Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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